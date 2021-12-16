Айрат Фаррахов: Мы не сможем развивать медицину, если не изменим первичную медпомощь

Реализация национального проекта «Здравоохранение» в части изменения первичной медицинской помощи является ключевым приоритетом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел Президент России Владимир Путин.

«Медицинские центры оснастились, крупные медцентры стали выполнять высочайший уровень задач, но мы не сможем сделать шаг в развитии здравоохранения, если мы коренным образом не изменим первичную медицинскую помощь», - считает Фаррахов.

По его словам, эти изменения должны ответить на те вопросы, которые ставят жители страны. «Это фельдшерско-акушерские пункты, родильные дома, центральные районные больницы, это кадровый потенциал, достаточное количество узких специалистов, это дружелюбность поликлиники, цифровизация всех вопросов, чтобы работа врача была направлена на пациента. Потому что мы пришли в эпоху, когда мы должны быть “пациентоцентричными”, то есть в клинике, в больнице, в медицинском центре все должно быть посвящено семье. Любые решения, которые принимаются медперсоналом, должны соответствовать ожиданиям семьи и самого пациента. Вот тогда мы сможем реализовать этот проект», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что проект «Здравоохраение» является базовым. «К этому “снаряду” мы подходили неоднократно. К сожалению, не всегда удавалось нам сделать то, что мы планировали, но объемы финансовых ресурсов, стратегия, желание изменить именно первичное звено, должны дать свои результаты. Это основа нашей народной программы, с которой “Единая Россия” шла на выборы. И партия будет максимально осуществлять парламентский контроль за эффективностью расходования этих ресурсов», - отметил Айрат Фаррахов.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства заявил, что нужно обозначить регионам тему модернизации первичного звена здравоохранения как одну из самых приоритетных. Задача должна быть решена до 2025 года. Он поручил Правительству России обеспечить индексацию средств, чтобы программа была реализована в срок и без привлечения впоследствии дополнительного финансирования.

Напомним, народная программа «Единой России» ставит задачу по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией «медицинского блока» программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению, Президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.