Айрат Фаррахов: Меры поддержки государства будут направлены на развитие технопарков

Меры поддержки государства будут направлены на развитие технопарков. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Айрат Фаррахов во время посещения в Казани ООО «Эйдос-Медицина», которое занимается разработкой и производством высокотехнологичных симуляторов.

«Меры поддержки государства будут направлены на компенсацию каких-то затрат, на снижение налоговой и административной нагрузки, чтобы все это максимально способствовало развитию технопарков», – сказал депутат.

«Эйдос-Медицина» является резидентом «Сколково» и входит в пятерку мировых лидеров по производству обучающих симуляторов. Основной производственный процесс осуществляется в России – уровень локализации производства составляет 95%.

Компания предлагает продукцию двух типов. Первый представляет собой симулятор пациента для отработки навыков оказания первой помощи и проведения процедуры анестезии, второй – полноценный тренажер для обучения врачей-хирургов.

«Необходимо создать систему, которая бы удовлетворяла запросам всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Но еще наша большая задача – научить граждан оказывать первую помощь. Вспомните случай, когда у известного футболиста внезапно остановилось сердце. Хорошо, что человек, который был рядом с ним, умел оказывать первую помощь. Врачи могут приехать через три минуты, но, к сожалению, бывает поздно. И вот такое оборудование позволяет этому научиться. Только такими методами можно снизить на десятки процентов смертность в мире», – отметил Фаррахов.

Благодаря мерам поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт» компания поставляет медицинское оборудование в Европу, Азию, США и страны СНГ.

«Реализация национального проекта нацелена на то, чтобы поддерживать такие инициативы. Десятки развитых стран сегодня являются потребителями вот такого инновационного товара. И наша задача – максимально совершенствовать меры поддержки, чтобы мы могли компенсировать не только поставку товара, затраты на его сертификацию в отдельных странах, но еще и дополнительные расходы, чтобы сделать наш товар максимально конкурентным во всем мире. Мы должны быть дешевле, качественнее и эффективнее», – подчеркнул депутат.

Основная цель национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – увеличение к 2030 году общего объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70%. Нацпроект обеспечивает предприятиям необходимую поддержку на всех этапах экспортных проектов. Экспортерам выдают субсидии, помогают в анализе рынков сбыта товаров, участии в выставках, а также найти потенциальных покупателей.

Благодаря реализации этого нацпроекта впервые за 20 лет несырьевой неэнергетический экспорт составил 48% в общем объеме российского экспорта.

Национальные проекты были инициированы Президентом России Владимиром Путиным.