Айрат Фаррахов: Медицина Татарстана при Минниханове достигла европейского уровня

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Здравоохранение Татарстана за годы руководства Рустама Минниханова достигло успехов, которым могут позавидовать за рубежом. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

«Когда я был еще заместителем главврача РКБ, мы направляли любого тяжелобольного в Москву или за рубеж. Самолеты увозили пациентов в Европу каждую неделю. Татарстан, мягко говоря, отставал от европейских подходов к лечению пациента», – сказал Айрат Фаррахов.

Первый крупный проект Рустама Минниханова в качестве руководителя Республики – полная модернизация отделений реанимации ведущих клиник. По словам депутата Госдумы, модернизация сопровождалась обучением персонала. Рустам Нургалиевич настоял на том, чтобы поменять в БСМП Набережных Челнов все: от питания до современного цифрового оборудования.

Известна программа Раиса РТ по полной модернизации в короткий срок всех высокотехнологичных медицинских центров республики. Подобные центры создали в Альметьевске, Закамской экономической зоне, Набережных Челнах. Проведена полная реконструкция РКБ и ДРКБ. Образование татарстанских врачей в ведущих зарубежных клиниках также не осталось без поддержки первого лица республики.

При поддержке Рустама Нургалиевича в Казани была построена горбольница №7. Сегодня это один из флагманов здравоохранения РТ.

«В 2010-х годах в Татарстане был один ангиограф и один томограф. Сегодня томографы есть в каждой центральной районной больнице. Уровень наших специалистов заслуживает всяческих похвал, уважения. Опыт модернизации здравоохранения Татарстана транслируется за пределы Российской Федерации. В этом фантастическая заслуга Рустама Минниханова», – считает депутат ГД РФ.

Айрат Фаррахов уверен: Татарстан лучше других субъектов РФ прошел испытание коронавирусной инфекцией. Связано это с созданной в Республике мощнейшей современной базой здравоохранения. Это база продолжает усиливаться. Строятся родильные дома, развивается санитарная авиация.

«Среди всех важнейших для Республики вопросов Рустам Нургалиевич всегда находил возможность всецело поддерживать здравоохранение. Приоритет для Минниханова – здоровье людей», – сказал парламентарий.