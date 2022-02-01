Айрат Фаррахов: «Людей беспокоят загруженность поликлиник и нехватка специалистов»

«Единая Россия» представит в Правительство РФ предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения. Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов считает, что этот вопрос имеет очень большое значение для населения.

«Из того, что сегодня беспокоит граждан, — работа первичного звена. Это очереди, это загруженность поликлиник и нехватка специалистов. Что на самом деле беспокоит врачей, которые работают в первичном звене? Во-первых, очень большая нагрузка, причем непрофильная. Во-вторых, проблема с лекарственным обеспечением — для врачей непростая ситуация, когда им приходится выбирать из тех препаратов, которые есть. В-третьих, не очень высокий уровень заработной платы по сравнению с заработком их коллег из стационаров», — перечислил он.

По мнению Фаррахова, те предложения, которые обсуждались в нижней палате парламента, будут способствовать решению данных проблем.

«Разгрузить врачей от отчетности и заполнения документов должна помочь цифровизация системы. Это может и потоки пациентов скорректировать, и время занятости врача. Необходимо пересмотреть доход врачей первичного звена. Это важнейший вопрос, который поспособствует тому, что молодежь будет начинать свою карьеру с первичного звена, а люди предпенсионного возраста не станут уходить так быстро с работы, потому что работать возможно с комфортом. И решение проблемы лекарственного обеспечения чрезвычайно важно и нужно. 30% визитов, которые сегодня есть в поликлиниках, можно было бы избежать, соответственно, за счет этого снизить нагрузку на первичное звено», — считает парламентарий.

По мнению депутата, прозвучавшие инициативы очень важны, их реализацию партия берет под свой контроль. Чрезвычайно необходима и социальная поддержка первичного звена, в том числе и в вопросе кадрового обеспечения в малых городах и селах.

«Если во многих регионах остро стоит вопрос строительства ФАПов, то в Татарстане эта проблема практически решена — программа идет очень давно. Но мы тоже стали сталкиваться с другой проблемой: ФАП стоит, а кадрового обеспечения недостаточно. Поэтому необходимо решать вопрос подготовки фельдшеров. Причем обучать в первую очередь тех, кто реально станет в дальнейшем работать. Сейчас много специалистов заканчивают вузы и колледжи, но не работают по специальности», — посетовал Айрат Фаррахов.