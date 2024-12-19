Айрат Фаррахов исполнил новогодние мечты детей из ЛНР

Фото: пресс-служба «Единой России»

В рамках «Елки желаний» депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов передал новогодние подарки юным жителям подшефных Татарстану городов.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», лисичанец Артем Куренной получит ноутбук, а Виктория Дорошева из Рубежного - набор для творчества, двухсторонние маркеры для скетчинга.

Подарки доставят вместе с гуманитарным грузом, собранным Татарстанским региональным отделением партии. Очередная отправка намечена на 20 декабря.

«Задача партии «Единая Россия» - оказать максимальную поддержку детям из новых регионов. Мы хотим, чтобы они почувствовали волшебство новогодней поры. Новый Год - один из самых долгожданных праздников для каждого ребенка, это время, когда дарят подарки и исполняются желания», - прокомментировал Айрат Фаррахов.

Он отметил, что, несмотря на существующие трудности, ребята должны учиться, развивать свои навыки и таланты. Ведь от того, какие условия мы создадим для самореализации и воспитания детей, зависит будущее России.

«Самое главное желание этих ребят - мирное небо. Я абсолютно уверен, что в ближайшее время мы одержим победу в специальной военной операции. И все вместе будем строить сильную и процветающую страну», - заявил Айрат Фаррахов.

Напомним, с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года проходит ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Проект призван подарить радость и ощущение новогоднего чуда детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он объединяет тысячи неравнодушных людей, которые хотят стать добрыми волшебниками для тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

Дети сегодня мечтают о разном. В числе желанных подарков – игрушки, наборы для творчества, планшеты, умные часы, сотовые телефоны и 3D-принтеры. И все мечты сбудутся благодаря акции «Елка желаний».

«Уже завтра состоится отправка 28-й гуманитарной колонны, сформированной «Единой Россией», в Лисичанск и Рубежное. 7 фур доставят более ста тонн помощи жителям нового региона. В состав груза вошли и сладкие новогодние подарки. В этом году инициаторами приобретения и сбора этих подарков стали Татарстанское региональное отделение партии и Совет ректоров высших учебных заведений нашей республики», - рассказала первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Гиниатуллина.

Она подчеркнула, что депутаты Госдумы от Татарстана принимают самое активное участие в акции «Елка желаний».

«Сегодня мы заканчиваем сбор подарков для юных жителей Лисичанска и Рубежного в рамках этого благотворительного проекта. Все подарки будут доставлены адресатам», - подытожила спикер.