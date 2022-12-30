Айрат Фаррахов: «Европа хотела нас ущипнуть, но мрачные прогнозы для России не сбылись»

Как антироссийские ограничения повлияли на федеральный бюджет 2023 года, почему Евросоюз действует в логике «обиженного ребенка», где Татарстан нашел новые ниши в развитии внешней торговли и чем грозит вспышка «свиного гриппа» – в интервью «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов: «У нас небольшое снижение на 2,5%. При этом в странах Европы вместо ожидаемого роста экономика показала сокращение»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это был самый сложный бюджет, но мы избежали роста нагрузки на бизнес»

Айрат Закиевич, месяц назад российский парламент утвердил новый федеральный бюджет на 2023 год, который учитывает непростые условия внешнего давления на нашу экономику. Каковы его ключевые параметры? Помимо роста расходов на национальную оборону какие еще важные направления трат предусмотрены в главном финансовом документе страны?

Это был самый сложный и тяжелый бюджет, над которым мы когда-либо работали. И это не только мое мнение, но и мнение руководителя Минфина РФ Антона Силуанова, который трудится на этом посту уже более 10 лет. И главная сложность этого документа связана с высокой степенью неопределенности.

Наша экономика в этом году показала снижение. В этих условиях очень важно сбалансировать бюджет таким образом, чтобы все обязательства государства – пенсии, пособия, выплаты, зарплаты бюджетников – были исполнены. И, конечно, нужно сохранить и даже усилить все программы национальных целей. Среди них – достижение средней продолжительности жизни в 78 лет, задачи по развитию образования, строительству жилья – все это необходимо выполнять.

Напомню, как развивались события в этом году. Едва ли не каждый день западные страны анонсировали новые санкции. И сейчас по уровню санкционного режима, внешних ограничений мы с большим отрывом на первом месте в мире. Многие сравнивают эту ситуацию с Ираном, но сегодня эта страна находится в намного более благоприятной ситуации в этом отношении.

Несмотря на все это, в нынешнем бюджете нам удалось сбалансировать все параметры, а также выделить дополнительные ресурсы на социальную политику. Также удалось избежать существенных изменений в налоговой политике для малого и среднего бизнеса. В целом налоговая нагрузка на этот сектор бизнеса не увеличилась. Подросла нагрузка на нефтегазовые компании, но там и цены серьезно выросли. И эту природную ренту мы изымаем в федеральный бюджет.

«Очень важно сбалансировать бюджет таким образом, чтобы все обязательства государства были исполнены» Фото: duma.gov.ru

«Профицит в 1,5 трлн рублей – серьезная прибавка к нашей прочности в 2023 году»

В первой половине года мы полагали, что экономика просядет очень сильно. Эксперты говорили о снижении на десятки процентов. И вот год подошел к концу. Каковы итоги? У нас небольшое снижение на 2,5%. При этом в странах Европы вместо ожидаемого роста экономика показала сокращение, а инфляция побила все рекорды за последние годы.

На конец декабря российский бюджет исполняется с профицитом. Региональные бюджеты также профицитные. Консолидированный бюджет страны завершит год в профиците на 1,5 трлн рублей.

Это значит, что нам не придется занимать средства, все эти деньги перейдут в новый год и будут использованы уже в новом бюджете. Это серьезная прибавка для нашей финансовой устойчивости в условиях неопределенности.

Да, в 2023 году предполагается небольшой дефицит бюджета. Но мы полагаем, что этот показатель в ближайшие два года будет постепенно уменьшаться. И уже к 2024 году экономика покажет прирост на 1%.

«Каждое государство Евросоюза видит собственные потери от введения санкций» Фото: kremlin.ru

«Европа ведет себя с позиций обиженного ребенка»

Уже более 10 месяцев Россия живет под беспрецедентным санкционным давлением, а в начале декабря начали действовать ограничения на покупку российской нефти – эмбарго ЕС и так называемый потолок цен. Насколько эти ограничения чувствительны для нас и как им противодействовать в новом году?

Санкции – это всегда плохо. Вред от них испытывают и сами страны, которые их вводят. Сегодня Европейский союз ведет себя с позиций обиженного ребенка. В их действиях преобладают не логика и аналитика, а эмоции и желание «ущипнуть» Россию.

При этом в самом ЕС экономическая ситуация все больше усугубляется. С каждым новым пакетом санкций обсуждение идет все дольше, им все тяжелее принимать эти решения. Потому что каждое государство ЕС видит собственные потери от введения санкций.

Например, «потолок цен» на российскую нефть они обсуждали очень долго. И введение этого нерыночного механизма противоречит экономическим интересам самой Европы. Бенефициар у таких решений всего один – США. О чем это говорит? Очевидно, что Евросоюз все больше теряет свою суверенность в принятии решений.

Последствия уже видны: дефицит европейского бюджета, рост цен и инфляция, недовольство собственных граждан. К сожалению, пока что в ЕС логика «обиженного ребенка» выигрывает у логики аналитического и трезвого осмысления всей ситуации.

Долгие годы нас пытались учить жизни в условиях рыночной экономики, и мы двигались по этому пути. Но теперь западный мир демонстрирует нам, как сам же нарушает собственные принципы, используя такие нерыночные инструменты как «потолок цен» или эмбарго. Это очень показательно и, по существу, бесполезно. Мир не ограничивается Западом, мы найдем другие рынки.

Россия однозначно ответила: мы не будем продавать нефть тем государствам, которые участвуют в реализации ценовых «потолков». При этом нужно понимать, что многие нефтеперерабатывающие заводы Европы изначально строились и проектировались именно под российскую нефть марки Urals. Она имеет свою специфику, свой состав и так далее. Использовать другие виды нефти на этих предприятиях без дорогостоящей замены оборудования не получится.

Прошедший год показал – мрачные прогнозы по отношению к российской экономике не сбываются. Уверен, что мы успешно пройдем и этот непростой путь. А вот последствия антироссийских ограничений для мировой экономики еще только предстоит установить.

«Удалось оперативно активизировать взаимодействие с партнерами республики в Азии, на Ближнем Востоке, в Турции, Китае, Иране» Фото: president.tatarstan.ru

«Экономика Татарстана показала свою устойчивость и гибкость в самых сложных ситуациях»

В нынешних условиях Татарстан на протяжении всего 2022 года демонстрировал активность по поиску новых партнеров за рубежом, занимался перестройкой логистических цепочек и привлечением инвестиций. На ваш взгляд, насколько успешной оказалась эта работа? По каким главным трекам будет развиваться республика в 2023 году?

Татарстан успешно решал возникшие вызовы на протяжении всего года. Это показали итоги коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов, которая состоялась в декабре в Казани с участием министра финансов России Антона Силуанова. Он назвал республику опорным регионом.

И мы видим это в цифрах: налоговые поступления выросли на 13-14%, инвестиции в основной капитал региона достигли 600-700 млрд рублей. То есть экономика республики продолжает работать и развиваться, создаются новые рабочие места, строятся новые предприятия. Шоковый период после введения санкций уже пройден, и сегодня логистика уже перенастроена под новые условия. Поставщики адаптировались, нашли новые направления для продолжения работы.

Татарстан заканчивает 2022 год с очень серьезным профицитом бюджета. Это говорит о том, что в регионе выполнены все намеченные программы, в том числе президентская программа «Наш двор» и многие другие важные направления. Так, ликвидность, которая сохранилась к концу 2022 года, станет серьезным подспорьем на 2023 год.

Если говорить в целом, то экономика Татарстана показала свою устойчивость и гибкость в самых сложных ситуациях.

Безусловно, это заслуга руководства республики. Идет очень сбалансированное, вдумчивое распределение ресурсов и инвестиций. Параллельно с этим удалось оперативно активизировать взаимодействие с партнерами республики в Азии, на Ближнем Востоке, в Турции, Китае, Иране и других регионах мира. Во всех этих точках побывали делегации во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Думаю, что мы уже прошли этап адаптации в 2022 году, поэтому в будущем республику ждет только развитие и поступательный рост. Этому будут способствовать новые республиканские проекты по переработке в нефтехимии. Речь идет о востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая заменяет продажу дешевого сырья.

Такие проекты не только приносят дополнительные доходы в республиканскую казну, но и создают новые рабочие места. Это совершенно правильное направление, сама жизнь подсказывает, что этим надо заниматься.

«Сегодняшняя ситуация совсем другая. Речь идет о сезонном гриппе, методы борьбы с которым хорошо изучены» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Свиной грипп – не коронавирус, но рекомендации врачей игнорировать нельзя»

Айрат Закиевич, мы уже не раз говорили о пандемии коронавируса и мерах противодействия его распространению. Однако в последние месяцы по всей стране фиксируется уже другая инфекция – свиной грипп. Что это такое и насколько серьезна эта угроза? На ваш взгляд, справится ли наша система здравоохранения с этим вызовом?

Речь идет о вспышке штамма вируса гриппа в конфигурации А (H1N1). Эту ситуацию нельзя сравнивать с тем, что было в 2020 году во время всемирной пандемии коронавируса. Тогда новое заболевание вызвало полный ступор по всей планете, ученые искали эффективные способы борьбы и лечения.

Сегодняшняя ситуация совсем другая. Речь идет о сезонном гриппе, методы борьбы с которым хорошо изучены. Но это не значит, что можно просто игнорировать предписания врачей по профилактике данной инфекции.

Когда я был министром здравоохранения Татарстана в 2009 году, вирус А (H1N1) пришел к нам. Тогда он вызвал серьезную вспышку заболеваемости в Нижнекамске. Хорошо помню, когда одномоментно в больницы начали поступать множество людей с гриппом и его дыхательными осложнениями. Особенно много тогда заразилось беременных женщин, в тяжелой форме заболевания.

Поэтому пренебрегать рекомендациями врачей относительно гриппа нельзя. Это ношение защитных масок в общественных местах, повышенное внимание к группам риска в возрасте 65+, людям с хроническими заболеваниями и беременным. Желательно избегать массовых мероприятий, принимать витамины и вести здоровый образ жизни. Если симптомы уже проявились, то обязательно нужно посоветоваться с врачом.

— Спасибо за беседу!

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»