Айрат Фаррахов: «Единая Россия» продолжит поддержку участников СВО и их семей

Госдума приняла закон, сохраняющий льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Документ устраняет законодательный пробел и закрепляет право на социальные гарантии для граждан, достигших 18 лет и завершивших обучение в школе, но еще не поступивших в высшее или среднее учебное заведение, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, Госдума поддержала законопроект о бесплатном проезде для бойцов к месту прохождения военно-врачебной комиссии. Документ был принят в рамках исполнения поручения Президента России, которое поручил обеспечить Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжелом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение Президента России», – подчеркнул Андрей Картаполов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее отмечал, что закон направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, получившие тяжелые ранения и прошедшие лечение, вынуждены были оплачивать проезд к месту военно-врачебной экспертизы.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов отметил, что партии удалось согласовать вопрос между ведомствами. «Мы нашли согласование Минфина и Минобороны, поскольку это дополнительные бюджетные расходы», – сообщил он, добавив, что «Единая Россия» продолжит поддержку бойцов спецоперации.

«Мы продолжим принимать федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО, их семей, детей из этих семей и, конечно же, на повышение обороноспособности нашей страны», – заключил Айрат Фаррахов.