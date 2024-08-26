Айрат Фаррахов: Депутаты Госдумы от РТ выполнили почти 70% наказов избирателей

Депутаты Госдумы от Татарстана выполнили почти 70% наказов, полученных от граждан. Об этом рассказал инфоцентру татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» парламентарий Айрат Фаррахов.

«Доверие нашего избирателя — это своевременное решение его наказов. С начала работы Госдумы VIII созыва депутаты от Татарстана получили почти 5,5 тыс. наказов, из них около 4 тыс. выполнены — это почти 70%. Наша главная задача, чтобы на следующий бюджетный цикл были предусмотрены все необходимые дороги, школы, детские сады ФАПы, ремонты общественных зданий сооружений, то есть все то, что мы обещали нашим гражданам», — рассказал Фаррахов.

Он отметил, что исполнение народной программы идет с опережающими темпами. «Все обязательства, которые брала „Единая Россия“, должны быть полностью исполнены», — сказал депутат.

Политик отметил, что бюджет будет включать в себя все те задачи, которые были поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, и инициативы, которые были объявлены в рамках ПМЭФ. В частности, инициатива о списании бюджетных кредитов для регионов.

«Деньги, которые должны были субъекты направлять в федеральный бюджет, будут направляться на развитие инфраструктуры. Это очень важная инициатива Президента, которая будет предусмотрена в бюджете следующего года. И это очень важные инвестиции, и это те деньги, которые пойдут на реализацию инфраструктурных проектов в каждом субъекте РФ», — уверен Фаррахов.

Говоря о новых нацпроектах «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных», депутат подчеркнул, что все они должны быть «обеспечены в рамках бюджетного процесса». Сейчас идет активная работа депутатов с Правительством России.

Сегодня на заседании программной комиссии председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами подготовку федерального бюджета на 2024-2027 годы, финансирование в нем положений народной программы партии.

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей, — сказал Медведев. — Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии».

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам партии добавятся новые.

«Их Президент определил в послании и национальных целях развития <...> Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию — на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти и многие другие проекты станут частью народной программы „Единой России“ и должны быть полностью финансово обеспечены и исполнены в установленные Президентом сроки», — рассказал он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.