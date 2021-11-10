Айрат Фаррахов: Цены на нефть выросли, но это благополучие непостоянно

Российский бюджет на будущий год планируется с профицитом благодаря текущим высоким ценам на углеводороды. Эти дополнительные доходы необходимо пустить на развитие экономики страны, чтобы снизить ее зависимость от перепадов на мировых рынках энергоносителей. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он подчеркнул, что главным врагом экономического развития России на сегодняшний день является бедность. Этот фактор приобрел особое значение в условиях пандемии.

«Сейчас конъюнктура цен на энергоносители складывается благополучно, мы имеем достаточные доходы. Но мы понимаем — такое благополучие на рынках непостоянно, и это доказали события предыдущего года. Поэтому нам очень важно решить большое количество вопросов за счет нынешних сверхдоходов, при этом обеспечить макроэкономическую стабильность страны», — подчеркнул народный избранник.

По его словам, в таких условиях главной задачей властей является стимулирование роста отечественной экономики.

«Наша экономика должна создавать новые рабочие места, генерировать прибыль. Чтобы росло благополучие граждан, решались национальные цели развития в образовании, здравоохранении, социальной сфере, поддержке предпринимательства и так далее», — резюмировал Айрат Фаррахов.