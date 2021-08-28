Айрат Файзрахманов: С развитием национального самосознания растет интерес к языку

Сохранение и развитие татарского языка в будущем зависит от роста самосознания татар. Об этом кандидат исторических наук, публицист Айрат Файзрахманов заявил в ходе образовательной программы, организованной Всемирным форумом татарской молодежи.

«Историческое самосознание, как и родной язык, является фундаментом нации. Чем больше внимания истории, тем больше развивается национальное самосознание. С ростом национального сознания будет расти и интерес к родному языку. Я вижу, как некоторые молодые татары, на прошлых форумах не говорившие на родном языке, сейчас свободно на нем общаются», — констатировал Айрат Файзрахманов.

Он также отметил, что освоение языка тесно связано с практикой. «Если есть практика, то язык совершенствуется, если нет — то он теряется», — сказал спикер.

С 28 по 30 августа в Казани будет проходить расширенное заседание Совета Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ). В нем участвуют более 70 делегатов — это руководители татарских молодежных общественных организаций из 25 регионов России, а также зарубежных стран — США, Великобритании, Германии, Казахстана и Турции. В рамках расширенного заседания Совета ВФТМ проходит образовательный форум, который затрагивает современные тренды — цифровизацию, программирование культурных пространств, медиапродакшн и другие.