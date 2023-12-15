Айрат Файзрахманов: Молодежь перестала приходить в здание Конгресса татар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов принял участие в заседании совета Всемирного форума татарской молодежи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше мы часто собирались в здании Всемирного конгресса татар. К сожалению, теперь мы начали бояться этого здания. Хотелось бы, чтобы здесь не было зарегулированности в отношении нашей деятельности. Молодежи надо дать творческое пространство. Это не выход из-под контроля. Мы думаем с точки зрения пользы для нации. Каждый наш шаг, поступок являются продуманными, взвешенными с нашей стороны. Политически мы тоже являемся зрелыми», — сказал Файзрахманов.

Глава Исполкома ВКТ Данис Шакиров заявил, что здание всегда открыто для молодых активистов. «Нам надо работать во всех плоскостях. Также надо думать о том, чтобы здесь чаще собиралась молодежь, стоящая на основе общественного национального движения», — подчеркнул Шакиров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Айрат Файзрахманов также отметил, что проекты Всемирного форума татарской молодежи всегда будут оставаться близки людям, принимавшим в них участие. «Хотя мы становимся всё старше, это не значит, что выходим из проектов. Это не из-за нежелания уходить из категории молодежи, а потому, что эти проекты для нас — как наши дети. Я надеюсь, что мы останемся около этих проектов», — заключил он.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.