Айрапетян: Армения представит РФ предложения насчет вещания российских телеканалов

Армения в скором времени представит России новые предложения по урегулированию вопроса вещания российских телеканалов, сказал министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.

По его словам, в столице РФ пройдут консультации, где армянская сторона расскажет о своих предложениях по решению проблемы. Решения вытекут из армяно-российского соглашения и государственных интересов Армении, цитирует спикера ТАСС.

Айрапетян напомнил, что ранее такие консультации проходили в декабре, однако, по его словам, ничего не изменилось.

Напомним, до этого премьер Армении Никол Пашинян говорил, что российские телеканалы, которые транслируются в республике, нарушают отдельные пункты вышеназванного соглашения. Позже Ереван консультировался с Москвой, чтобы разрешить ситуацию.

Речь, по данным МИД Армении, идет о выпуске передачи Первого канала от 23 октября. Министерство заявляет, что якобы в ходе передачи были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении. При этом армянские руководители в последнее время допускали ряд резких заявлений в адрес Москвы.

Отметим, что в Армении через общественный мультиплекс ретранслируют российские Первый канал, «Культура» и РТР-Планета.