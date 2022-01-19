АИР видит потенциал в привлечении инвестиций из Японии и Китая

В 2021 году главными зарубежными инвесторами Татарстана были Германия, ОАЭ, Чехия, США и Словакия. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

Руководитель АИР отметила, что представительства Республики Татарстан имеют индикативное управление. Для части из них предусмотрен показатель по привлечению инвестиций.

Она поблагодарила за работу по организации бизнес-миссий и привлеченному капиталу представительства Татарстана в Объединенных Арабских Эмиратах, Чехии, Германии, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкортостане.

«Зоной роста являются Китай и Япония, потому что именно эти страны являются самыми крупными инвесторами в мире», — подчеркнула Минуллина.

Согласно ее словам, по объему привлеченного в экономику Татарстана частного капитала, без учета малого и среднего бизнеса, среди муниципальных образований лидирует Нижнекамский, Верхнеуслонский и Камско-Устьинский районы.

Среди крупных проектов в Казани глава АИР РТ отметила строительство в прошлом году гипермаркета «Оби». На

2022 года запланировано начало реконструкции торгового центра «Мега» и ряд проектов Казанского вертолетного

завода — трансформация производственного цеха, строительство корпуса сборочного производства.