АИР: В Татарстан продолжают поступать инвестиции из недружественных стран

В Татарстан продолжают поступать инвестиции из недружественных стран. Кроме того, увеличивается поступление инвестиций из Китая. Об этом сообщила заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Когда мы смотрим статистику, без внешних новостей, по сути, ничего не поменялось. У нас как были инвестиции из недружественных стран, так и продолжают поступать. Это по действующим проектам. Немного начинают увеличиваться инвестиции из Китая. Из арабских стран пока инвестиции не наблюдаются. Они все-таки как инвестировали по договоренности наших Правительств через инструмент суверенных фондов, так и продолжают», – рассказала спикер.

Епифанцева отметила, что сейчас ведется разработка нового инвестиционного закона. И в этой работе принимает участие Татарстан, который вносит свои предложения. Первая версия документа уже подготовлена с учетом предложений республики.

«Минэкономразвития России обозначило новое направление для работы по развитию инвестиционного стандарта», – подчеркнула она.

В Татарстане в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 1 трлн 180 млрд рублей.