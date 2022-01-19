АИР в 2022 году планирует ввести систему контроля инвестиций в Татарстане

Агентство инвестиционного развития Татарстана разработало систему «Контроль инвестиций Татарстана» (КИТ) и планирует в этом году запустить в действие. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Главной разработкой этого года из цифровых продуктов в Агентстве считаю систему КИТ, которая позволяет осуществлять мониторинг реализации проектов на каждом этапе», — сказала Минуллина.

Она добавила, что весь предыдущий год систему тестировали и дорабатывали, и теперь предстоит ее полномасштабное внедрение в районах и министерствах. Сегодня регламент работы в системе находится на утверждении в Кабинете министров.

Минуллина поделилась, что до создания КИТ все работы приходилось делать в «ручном режиме». Теперь система даст возможность инвесторам максимально сосредоточится на инвестиционном проекте, без контактов с различными ведомствами.

«Система позволит инвесторам отслеживать каждый этап инвестиционного проекта в режиме реального времени», — сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития.