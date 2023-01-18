АИР Татарстана планирует запустить в республике механизм офсетных контрактов

Агентство инвестиционного развития Татарстана подготовило документы для внедрения в республике маханизма офсетных контрактов, которые позволят бизнесу создавать производства в обмен на долгосрочную закупку продукции.

«Очень бы хотелось нам в Татарстане внедрить офсетные контракты. Мы подготовили республиканский порядок заключения “офсета”, прошли межведомственные согласования, документ находится на рассмотрении в аппарате Кабмина РТ», – сообщила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на заседании коллегии ведомства.

Она подчеркнула, что в Татарстане большой объем госзаказа.

«Это очень хороший способ привлечения инвесторов и организации новых производств. Почему мы его не используем? Тем более порог инвестиций по “офсету” снизили с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Это хорошая форма, ее надо использовать», – сказала Минуллина.

Офсетный контракт – государственный контракт со встречными инвестиционными обязательствами. Он заключается государственным заказчиком от имени региона и предусматривает гарантированный долгосрочный заказ (до 10 лет), под который поставщик создает в регионе производство этого товара.

Инвестор в период действия контракта получает право выступать единственным поставщиком производимого им товара для других заказчиков на территории региона.