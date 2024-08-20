АИР РТ объяснило выгоду для бизнеса от государственно-частного партнерства

В настоящее время бизнесу выгоднее, чем государству, заключать соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП). Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на VII Межрегиональном форуме по государственно-частному партнерству (ГЧП) в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Пока ГЧП оказывается выгоднее для бизнеса, чем для государства. Бизнес получает гарантии, стабильные выплаты. А само государство большую часть рисков не то, что делит с инвестором, а берет на себя в этих моделях, которые сегодня работают у нас в стране. В этом смысле бизнесу выгоднее, чем государству», – сказала она.

При этом спикер заметила, что в настоящее время проектов, реализуемых в рамках ГЧП по России, немного.

Агентство инвестиционного развития РТ выступает уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП, входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.