Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
АИР РТ объяснило выгоду для бизнеса от государственно-частного партнерства
В настоящее время бизнесу выгоднее, чем государству, заключать соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП). Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на VII Межрегиональном форуме по государственно-частному партнерству (ГЧП) в Казани.
«Пока ГЧП оказывается выгоднее для бизнеса, чем для государства. Бизнес получает гарантии, стабильные выплаты. А само государство большую часть рисков не то, что делит с инвестором, а берет на себя в этих моделях, которые сегодня работают у нас в стране. В этом смысле бизнесу выгоднее, чем государству», – сказала она.
При этом спикер заметила, что в настоящее время проектов, реализуемых в рамках ГЧП по России, немного.
Агентство инвестиционного развития РТ выступает уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП, входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»