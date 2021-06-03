АИР РТ и Минпромторг РТ обсудили с делегацией из Бахрейна медицину и автоиндустрию

АИР РТ и Минпромторг РТ обсудили с делегацией из королевства Бахрейн на полях Петербургского экономического форума сферу медицины и автоиндустрии.

«Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов провели встречу с делегацией Королевства Бахрейн», — сообщила пресс-служба АИР РТ.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности автоиндустрию, совместные проекты в области медицины и сельского хозяйства и размещения новых инвестиционных компаний.