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Ру Тат
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3 июня 2021  16:49
Марат Ишкильдин

АИР РТ и Минпромторг РТ обсудили с делегацией из Бахрейна медицину и автоиндустрию

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АИР РТ и Минпромторг РТ обсудили с делегацией из королевства Бахрейн на полях Петербургского экономического форума сферу медицины и автоиндустрии. 

«Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов провели встречу с делегацией Королевства Бахрейн», — сообщила пресс-служба АИР РТ. 

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности автоиндустрию, совместные проекты в области медицины и сельского хозяйства и размещения новых инвестиционных компаний.

#ПМЭФ
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