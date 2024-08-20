АИР назвало примеры государственно-частного партнерства при строительстве дорог

Татарстан использует механизмы государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов при строительстве автодорог. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на VII Межрегиональном форуме по ГЧП в Казани.

«Сейчас у нас на рассмотрении находится проект, только вчера отправляла замечания на концессию по Вознесенскому тракту. Это значит, что у нас будет новый дублер от проспекта Победы до М7 (Пестрецы). Там тоже формат частной инициативы. По дублерам у нас проекты есть. Транспортная история нарастает с каждым годом: мы видим приток людей в Казань и отток обратно вечером. Эти миграционные потоки как раз дублерами вылетных трасс очень хорошо было бы снимать», – рассказала она.

Спикер заметила, что проект по Вознесенскому тракту станет еще одним примером успешного ГЧП после строительства платной автомобильной дороги «Шали – Бавлы».

Агентство инвестиционного развития РТ выступает уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП. Республика входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.