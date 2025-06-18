Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня

Авиакомпания Air Arabia временно отменила выполнение регулярных рейсов из России и в Россию до 30 июня включительно. Об этом сообщает ТАСС.

Решение связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

Несмотря на отмену регулярных маршрутов, авиаперевозчик продолжает выполнять вывозные рейсы. По информации Росавиации, 18 июня планировалось выполнение трех таких рейсов, которыми должны были прибыть в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров.

Также в ведомстве сообщили, что на 19 июня запланированы пять дополнительных рейсов в Россию, в рамках которых ожидается перевозка около 800 пассажиров.