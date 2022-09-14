Айнур Тимерханов: За пять лет Болгарская исламская академия подготовила 15 докторов наук

Болгарской исламской академии — пять лет. Также пять лет назад, как первый опыт в России, академия стала готовить докторов наук в области исламских наук. За эти годы высшее исламское учебное заведение сумело подготовить 64 магистра и 15 докторов наук. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

«В сентябре исполнилось пять лет со дня основания академии. За короткое время была создана материально-техническая база, налажен образовательный процесс, осуществляются научные проекты, издаются методические пособия», — рассказал Айнур Тимерханов.

По словам и.о. ректора, все магистры и доктора наук обладают фундаментальными религиозными знаниями. Для получения глубоких, фундаментальных знаний в области ислама сегодня нет необходимости уезжать в другие страны. Программу докторантуры, соответствующую международным стандартам, предлагает Болгарская исламская академия.

«Мы создаем для своих студентов возможность параллельно получать светские знания. В 2020 году открылось направление теология на уровне программы магистратуры. В 2021 году мы получили на нее государственную аккредитацию. Сегодня обучаются три курса. Первые десять человек в конце текущего учебного года получат государственные дипломы. Это повышает конкурентоспособность наших студентов на рынке труда», — пояснил Айнур Тимерханов.

По его словам, среди магистрантов трудоустройство составляет 93%, а среди докторантов — 100%. Высокий показатель трудоустройства специалистов с докторской степенью связан с тем, что они еще в период учебы на постоянной основе служили в религиозных организациях.