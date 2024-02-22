Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Айнур Тимерханов: Толковый словарь языка - показатель, что народ имеет высокую культуру
Вице-президент Академии наук Татарстана, доктор филологических наук Айнур Тимерханов считает наличие у языка толкового словаря показателем высокой культуры народа. О важности работы по созданию толкового словаря татарского языка он рассказал во время встречи с журналистами в «Татар-информе».
«У татар есть такой словарь, есть идущая веками история составления словарей. Наши нынешние достижения – это результат изучения большого наследия. Толковый словарь мы можем назвать памятником нашему языку. Это источник, где собрано лексическое, фразеологическое богатство, описано и зафиксировано», – пояснил ученый.
6-томный толковый словарь татарского языка включает в себя около 80 тыс. слов и фразеологизмов.
«Словарь вышел не только в традиционном бумажном варианте, но и в электронном. Его можно скачать на сайте АН РТ в разделе электронной библиотеки. На этом же сайте есть фонд электронных словарей. Там около 70 изданий. Все шесть томов толкового словаря тоже загружены в этот ресурс. Воспользовавшись поиском, вы можете найти значения слов», – рассказал Тимерханов.
Заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства Ринат Сафаров добавил, что 2-е издание толкового словаря в этом году увидит свет в полном объеме.
«6-томный толковый словарь татарского языка вышел малым тиражом. В 2020 году мы начали выпускать 2-е издание. В настоящее время 5 томов нового издания уже увидели свет, рукопись шестого тома передана в Татарское книжное издательство. В этом году он тоже выйдет. Думаю, на этом мы завершим весь наш цикл», – отметил Сафаров.
Автор: Рифат Каюмов
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»