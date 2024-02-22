Айнур Тимерханов: Толковый словарь языка - показатель, что народ имеет высокую культуру

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Вице-президент Академии наук Татарстана, доктор филологических наук Айнур Тимерханов считает наличие у языка толкового словаря показателем высокой культуры народа. О важности работы по созданию толкового словаря татарского языка он рассказал во время встречи с журналистами в «Татар-информе».

«У татар есть такой словарь, есть идущая веками история составления словарей. Наши нынешние достижения – это результат изучения большого наследия. Толковый словарь мы можем назвать памятником нашему языку. Это источник, где собрано лексическое, фразеологическое богатство, описано и зафиксировано», – пояснил ученый.

6-томный толковый словарь татарского языка включает в себя около 80 тыс. слов и фразеологизмов.

«Словарь вышел не только в традиционном бумажном варианте, но и в электронном. Его можно скачать на сайте АН РТ в разделе электронной библиотеки. На этом же сайте есть фонд электронных словарей. Там около 70 изданий. Все шесть томов толкового словаря тоже загружены в этот ресурс. Воспользовавшись поиском, вы можете найти значения слов», – рассказал Тимерханов.

Заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства Ринат Сафаров добавил, что 2-е издание толкового словаря в этом году увидит свет в полном объеме.

«6-томный толковый словарь татарского языка вышел малым тиражом. В 2020 году мы начали выпускать 2-е издание. В настоящее время 5 томов нового издания уже увидели свет, рукопись шестого тома передана в Татарское книжное издательство. В этом году он тоже выйдет. Думаю, на этом мы завершим весь наш цикл», – отметил Сафаров.

Автор: Рифат Каюмов