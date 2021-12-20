Айнур Айдельдинов: «100 тысяч долларов – это хороший чек, чтобы начать бизнес стартапу»

Какие виды поддержки созданы для стартапов в Татарстане, сколько проектов стали успешными и как вырастить «единорога», рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Айнур Айдельдинов: «Мы выиграли в номинации «Лучший венчурный инвестор регионы». Сегодня Фонд – это уже глобальный игрок, не только на рынке России, где мы достаточно активно действуем»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«За 17 лет в Татарстане нам удалось выстроить систему инновационного лифта»

– В этом году Инвестиционно-венчурному фонду Татарстана исполнилось 17 лет. Структура успешно работает все эти годы. Недавно фонд получил премию «Венчурный Инвестор» в рамках форума Nobel Vision Open Innovations 2.0 как «Лучший венчурный инвестор в регионы». В чем значимость этой премии и почему, по вашему мнению, вы ее получили?

– Это ежегодная премия, которая учреждена двумя самыми активными федеральными участниками рынка – Российской ассоциацией венчурного инвестирования и Российской венчурной компанией. Первая – это сообщество рыночных игроков. Вторая учреждена государством – это официальный орган, ответственный за развитие венчурной индустрии в России. Они создали такую премию, чтобы стимулировать развитие рынка венчурного инвестирования.

Мы выиграли в номинации «Лучший венчурный инвестор регионы». Сегодня Фонд – это уже глобальный игрок, не только на рынке России, где мы достаточно активно действуем. Организаторы собирают сведения о количестве сделок в течение года, смотрят активность по суммам и направлениям инвестиций, отраслям экономики, после этого объявляют победителей. Мне очень приятно выиграть в такой номинации, поскольку, на самом деле, – это признание, что наш фонд четко идет в рыночных трендах. Значит, и наши продукты в правильном направлении – своевременные и пользуются спросом среди технологических предпринимателей.

«В этом году конкурс пройдет уже в 17-й раз. Его основная цель – стимулировать научно-исследовательскую деятельность и привлечь в ней внимание молодежи» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Завтра вы подведете итоги конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Насколько он продолжает оставаться популярным? Сколько компаний заявилось в этом году и самое интересно с чем, с какими идеями они приходят?

– В этом году конкурс пройдет уже в 17-й раз. Его основная цель – стимулировать научно-исследовательскую деятельность и привлечь в ней внимание молодежи. За 17 лет мы получили больше 25 тыс. заявок и около 2,5 тыс. компаний стали победителями. Сама статистика говорит, что основная цель конкурса достигнута.

– Как он изменился за это время, в чем его эволюция?

– В первые годы мы собирали 400-450 заявок, в этом году – почти 2 тыс. У нас всегда было 9-10 номинаций, но внутри них шел определенный прогресс. Наша задача в том, чтобы измерить среднюю температуру на рынке, понять уровень разработок и идей. Рассмотреть их по российской и международной классификации, выявить именно те ниши, где нам необходимо выработать инструменты поддержки.

В самом начале заявки были в традиционных для экономики Татарстана отраслях, где есть локомотивы производства: добыча нефти, нефтехимия, сельское хозяйство, авиа- и машиностроение. Так как изменилась структура промышленности, появились четыре национальных исследовательских университета, была заложена основа для появления новых компетенций, сейчас заявки более разносторонние. Они все больше соответствуют глобальным трендам.

В этом году направление информационно-коммуникационных технологий в заявках заняло 10%. Серьезно выросли заявки в области медицинских технологий или медицинских девайсов – приборов в области медицины. Мы видим большой рост интереса к экологической повестке, в связи с этим много проектов в области сельского хозяйства, пищевых и биотехнологий, новых материалов – на них приходится до 20% заявок.

Сначала заявки были только от университетов. С начала 2010-х годов произошел серьезный сдвиг, начали поступать корпоративные заявки от R&D-центров, которые занимаются исследованиями и разработками. Таким образом, стал расширяться список наших партнеров.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Фото: ivf.tatarstan.ru

На первом этапе это были три партнера: «Ак Барс» банк, «Связьинвестнефтехим» и «Татнефтехиминвест-холдинг», потом появились технополис «Химград», IT-парк. С прошлого года, я считаю, что это очень значимое событие – в партнерах конкурса появилась одна из самых серьезных и высокотехнологичных компаний на рынке страны – компания «Татнефть». Это уже серьезная экспертиза в областях, в которых работает «Татнефть», заявители в этой сфере могут получить определенный рост и поддержку. Деятельность таких федеральных структур, как «Агентство стратегических инициатив» и проектного офиса «Национальная технологическая инициатива» также оказали влияние на содержание Номинаций конкурса.

Награждение победителей – это не завершение работы. После этого наша работа только начинается.

– Уже с исполнителями проектов?

– Абсолютно верно. За 17 лет в Татарстане нам удалось выстроить систему инновационного лифта. Раньше был только технопарк «Идея». Сегодня в республике более 100 промышленных парков, 20-30 бизнес-инкубаторов, технопарков. Это создает такую своеобразную Экосистему, где они (разработчики идей – прим. Т-И) могут получить поддержку.

Роль Инвестиционно-венчурного фонда в инновационной деятельности, которая создана, как одна из ключевых элементов системы. Можно провести аналогию с компьютерными программами: если всю инфраструктуру (бизнес инкубаторы, технопарки) назвать компьютерами, то мы знаем, что компьютер не работает без программного обеспечения. И здесь Инвестиционно-венчурный фонд, через свои программы поддержки Технологических предпринимателей, венчурных инвестиций, становится связующим звеном. За последние 15 лет на рубль, вложенный нами, мы привлекли 10 рублей внешних инвестиций через наши программы.

«Раньше участники могли получить до 10-20 тыс. долларов поддержки, сейчас – до 100 тыс. долларов»

– В Татарстане действует программа «Идея-1000». Как вы оцениваете ее эффективность?

– Эту программу мы ведем совместно с Фондом содействия развития инноваций. Этот проект – логические продолжение инструментов поддержки в области технологического предпринимательства. И здесь, как раз, основные заявители – это номинанты конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». То есть, сначала их проекты проходят экспертизу, которую делают ученые из Академии наук Татарстана в рамках конкурса, после они получают право на участие в программе «Идея-1000».

«Сначала проекты проходят экспертизу, которую делают ученые из Академии наук Татарстана в рамках конкурса, после они получают право на участие в программе «Идея-1000» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Основная цель программы – это увеличение наукоемкого бизнеса в экономике Республики Татарстан, в том числе, через увеличение количества стартапов в различных сферах. Всего на эту программу заявлялось более 2 тыс. компаний за все время. Выиграли гранты 682 проекта, которые получили 487 млн рублей поддержки. Причем эти проекты дополнительно смогли получить еще 643 млн рублей от наших партнеров.

Раньше участники могли получить до 10-20 тыс. долларов поддержки, сейчас – до 50 тыс. долларов только от Инвестиционно-венчурного фонда, с софинансированием Фонда содействия инновациям – цифра может достигать 100 тыс. долларов. Это уже вполне нормальный чек, когда стартапы могут начать свой бизнес и пройти первые два этапа развития. Всего их четыре.

– Что это за этапы?

– На первом этапе стартап завершает НИОКР и закрепляет права на интеллектуальную собственность, на втором этапе появляется первый прототип продукта и подтверждаются его количественные и качественные характеристики.

Третий этап – это опытная партия, когда производится определенное количество продукта, программной платформы, которые отправляются потенциальным потребителям. Они некоторое время пользуются продукцией, это называется промышленным омологированием, дают обратную связь, говорят, как можно улучшить ее свойства.

Четвертый этап – это серийное производство. На этом этапе можно привлечь деньги для масштабирования продукта от какого-либо профессионального фонда, либо может произойти exit – продажа компании стратегическому предприятию. В первом полугодии в России доли в венчурных компаниях были проданы на 1 млрд долларов. И 70% инвестиций сделали крупные корпоративные фонды в сфере IT и банкинга. Именно они задали тон.

– Можете оценить результаты участников программы «Идея-1000»?

– Из тех компаний, которые были поддержаны, 116 дали совокупную выручку более 1 млрд рублей. И заплатили более 60 млн рублей налогов. Это можно считать критерием успешности. 315 компаний создали около 850 рабочих мест – это высококвалифицированные специалисты в области вывода технологий на рынок, которые появились в Татарстане. Это именно те люди, которые будут составлять основу, фундамент человеческого капитала, о котором говорится в Стратегии развития Республики Татарстан – 2030.

– По сути вы создаете экосистему.

– Так и есть. Правительство Татарстана через свой инструмент – Инвестиционно-венчурной фонд и наших коллег на протяжении 17 лет создает эту экосистему. Мы, создавая различные фонды, которые работают в Татарстане, на территории России через совместный фонд в США, обретаем компетенции, получаем доступ к сделкам, доступ к глобальной экспертизе с лучшими компаниями мира, лучшими игроками рынка. В свою очередь, мы делаем государственный заказ –посыл рынку, какие именно нас интересует проекты. Мы связываем нужды Республики Татарстан, ее экономики с технологическими предпринимателями, которые могут вывести ее на новый виток развития.

«Татарстан намного опережает другие регионы»

– За 17 лет фонд вышел уже за пределы республики и работает в мировом венчурном бизнесе. Как вы позиционируете себя в мире? Какие есть интересные проекты?

– Стартап или любая технология не может ограничиться только одной компанией, только Татарстаном или даже Россией. Поэтому, если технология сразу не адаптирована под глобальные потребности, уже в ближайшее время она потеряет перспективу. Зная это, Инвестиционно-венчурной фонд создал серьезную сеть партнеров. Мы – полноправные члены Российской ассоциации венчурного инвестирования, Европы, Америки. Мы являемся одним из партнеров IVC – International Venture Club со штаб-квартирой в Брюсселе, который объединяет практически все венчурные фонды.

«Мы активно участвуем в движении «ТехТура». В России он уже проводился три раза и планируется, что пройдет в следующем году. Два из них организовывал именно Татарстан» Фото: tatarstan.ru

Мы активно участвуем в движении «ТехТура». Эта организация объединяет всех активных инвесторов венчурных фондов из 28 стран Европы. Они проводят в 4-5 регионах Европы такой марш, в ходе которого отбирают стартапы для финансирования. В России он уже проводился три раза и планируется, что пройдет в следующем году. Два из них организовывал именно Татарстан.

Здесь нельзя узко смотреть только на то, получили стартапы инвестиции или не получили. Дело в том, что за 3-4 дня участники получают прямой доступ к инвесторам, здесь происходит обмен идеями, стартапы тут же получают обратную связь о своих бизнес-процессах, технологиях.

Мы шестой год проводим программу акселерации. В этом году заявки поступили из 30 субъектов по тем технологиям, в которых Татарстан заинтересован. Из 300-400 заявок мы выбираем 10 – это самые лучшие решения на рынке. Мы их финансируем и фактически происходит миграция в Республику Татарстан технологичных компаний, которые в течение года работы с нашей командой, с нашими партнерами, оценив уровень жизни и возможности в Татарстане, оседают здесь.

Все это – инструменты, которые дают возможность войти в закрытый клуб инвесторов, законодателей моды в области технологий.

Как нас учили в школе: спрос рождает предложение. За последние двадцать лет мы видим и обратные процессы, что, наоборот, предложение рождает спрос. Те страны, которые это своевременно увидели и вложились в «глубокие технологии», получили над основными игроками, даже транснациональными компаниями, огромное преимущество во времени, в технологиях и экономике.

Создание венчурных фондов позволяет держать руку на пульсе. Если у инновационно-развивающегося государства, республики, нет таких фондов, это говорит о том, что у них нет своих технологий, которые можно продвигать на рынок.

Как эксперт рынка я могу сказать, что Татарстан намного опережает другие регионы. Позиционирование Инвестиционно-венчурного фонда практически полностью согласуется со всеми стратегическими документами развития экономики республики, человеческого капитала. Все это направлено на повышение качества жизни населения за счет диверсифицированной экономики Республики Татарстан, чтобы у нас были основные компетенции, и мы на волне этих компетенций находились. Поэтому мы участвуем во всех этих венчурных движениях и, считаю, что успешно.

«Мы шестой год проводим программу акселерации. В этом году заявки поступили из 30 субъектов по тем технологиям, в которых Татарстан заинтересован» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Как вырастить «единорога»

– Расскажите о проектах, которые под опекой Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана получили развитие, добились успеха, внедрили уникальные технологии.

– Сегодня в нашем портфеле около 620 таких компаний.

– Какие самые яркие?

– Расскажу про самые любимые. В венчурном инвестировании есть «единороги» (стартап-компании стоимостью более 1 млрд долларов – прим. Т-И). Один из наших фондов, который мы создали с «Тройкой-Диалогом», профинансировал компанию Evernote. Она разработала платформенное решение для мобильных устройств, которое позволяло сохранять различные данные и синхронизировать их с «облаком» – это такой блокнот и для бизнеса, и для обычных людей. Мы первые проинвестировали компанию на 4 млн долларов, после этого в течение 10 лет в эту компанию разные синдикаты вложили еще 300 млн долларов. Нашу долю в последствии выкупила Sequoia Capital. Финансово это было очень выгодно. Evernote в течение 3-4 лет стала тем самым «единорогом» и стала стоить более 1 млрд долларов. Это был очень серьезный опыт.

Еще одна компания, про которую хотел бы сказать – это «Ирбистех», которая работает в сфере промышленных технологий. Создал ее казанский парень, который закончил здесь школу, затем «Бауманку» в Москве с красным дипломом по теме криогенных технологий. Он вернулся в Казань с идеей создать установку гранулированного льда по совершенно новой технологии, изобретенной и запатентованной им. Еще он создал криобластер для промышленности: поверхности металла очищаются с помощью льда, а не пескоструйной технологией. Это экологичнее, наносит меньший вред поверхностям и экономически выгоднее.

Компания получила все инструменты поддержки, которые были у Инвестиционно-венчурного фонда, начиная с «50 инновационных идей» и программы «Идея 1000». В эту компанию сейчас инвестирована достаточно солидная сумма. «Ирбистех» уже получил прототип продукции, сделал опытную партию и выполняет услуги для определенных компаний.

Я вижу у нее большие перспективы на рынке. Но все идет естественным образом. На это потребовался не один год, компания развивается, защитила свою технологию практически на всех рынках и Китая, и Америки, и Европы. Сейчас компания будет масштабировать свой бизнес и выходить на продажи.

Таких компаний в нашем портфеле достаточно.

«Сегодня в России около 150-200 фондов с капитализацией около 4 млрд долларов»

– Когда пройдет традиционный Российский венчурный форум, какие от него ожидания и какое он имеет значение для отрасли?

– Российский венчурный форум пройдет 31 марта 2022 года. Если бы не было этого мероприятия, то в целом наша экосистема была бы незавершенной.

Оно состоит из двух компонентов. Первый – это конгрессная часть, форум, где обсуждаются основные тренды того, что происходит в индустрии в России и мире и в отдельных отраслях и вырабатываются конкретные решения.

Вторая часть – это, конечно же, проектная работа. Начало, как раз, стартует после подведения итогов конкурса «50 инновационных идей» 21 декабря, когда будут определены победители. Затем будут собираться заявки на программу «Идея 1000». Уже ее победители будут участвовать в программе акселерации вместе со всеми остальными игроками из 30 субъектов Российской Федерации. И вот уже из победителей всех этих конкурсов мы отберем 50, которые будут выставляться в рамках Российского венчурного форума.

Сегодня в России около 150-200 фондов, которые занимаются венчурным инвестированием, с капитализацией около 4 млрд долларов. Около 40 инвестиционных фондов с государственным участием с капитализацией где-то 1,2 млрд долларов, еще 116 – частные, остальные – это корпоративные. Появление последних изменило тренды на рынке, они привносят и новые методы финансового поведения. Из всех них примерно 40 фондов всегда по нашему приглашению участвуют в наших проектах, начиная с отбора, экспертизы и заканчивая определением победителей.

Если раньше у нас было 1-2 сделки, то сейчас в год у нас проходит 8-10 сделок. И мы не можем их контролировать как организаторы, потому что они проходят в закрытом режиме. Есть компании, которые мы поддержали в рамках программы «Идея 1000», и на второй год их выкупает крупная IT-компания. Ни условия, ни цену сделки мы не знаем или не можем раскрывать. В принципе, это то, что мы хотели и ради чего эту систему создавали.

И ключевым параметром изменений или лакмусовой бумажкой качества проведенной работы является то, что, если 6-7 лет назад среди заявителей мы не видели стартапы, которые бы отвечали рыночным критериям, то благодаря нашей планомерной работе в Татарстане начали появляться 100-150 стартапов. И это не только университетские проекты, не просто идеи, а именно стартапы начали заявляться на наши конкурсы. Их количество в 2-3 раза превышает заявки вузов. Это нормально, потому что по традиции технологии, которые разрабатываются в вузах, НИИ проходят более длительный путь вывода на рынок.

«Российский венчурный форум пройдет 31 марта 2022 года. Если бы не было этого мероприятия, то в целом наша экосистема была бы незавершенной» Фото: president.tatarstan.ru

– Какие задачи стоят перед фондом на следующий год?

– Задача сохранить тот портфель, который у нас есть и выработать совершенно новые инструменты для следующего этапа. Я думаю, что это будет создание новых фондов, чтобы создать большие возможности.

Мы сейчас прорабатываем программу очередного «ТехТура» и хотели бы, чтобы наши компании могли напрямую участвовать в презентации своих проектов в Европе. Это можно сделать через создание фонда и вовлечение в работу партнеров.

«Последние два года, связанные с пандемией, скорректировали рынок»

– Давайте поговорим о трендах в венчурной отрасли. Предпринимателям, которые хотят себя попробовать в различных направлениях, хотят получить поддержку в виде венчурного финансирования, что бы вы им посоветовали. Какие сферы, направления сейчас наиболее перспективные?

– Советовать – самое неблагодарное дело. Для того, чтобы предприниматель встал на эту дорогу, он должен набрать определенные компетенции. Самое главное – это стремление. Должен быть драйв, уверенность в том, что он лучше всех сможет сделать.

На Западе и в Америке отрасль зародилась еще в 60-70-х годах, когда оборонные предприятия начали заказывать разработки. И это финансирование на протяжении 50 лет помогло сформировать определенную экосистему. Это решение не одного года, не 10-20 лет. Нет, это 50 лет планомерной работы.

«Для того, чтобы предприниматель встал на эту дорогу, он должен набрать определенные компетенции. Самое главное – это стремление» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Что происходит сегодня на рынках? Конечно, последние два года, связанные с пандемией, скорректировали рынок. Значительно больше стало сделок, связанных с технологиями удаленного доступа, сервисами образования, сферой медицинских услуг, электронной торговли, доставки. Это проекты, которые быстро реализуются: сегодня – инвестиции, завтра – прибыль.

Мы думали, что во время пандемии рынок венчурных инвестиций снизится. Нет, в два раза больше пришло денег на венчурные рынки Европы и Америки.

Россия богатейшая страна ресурсами, талантами, с сильной научной базой. Поэтому развитие новых технологий, опирающихся на переработку тех ресурсов, вывело бы наших предпринимателей на другой уровень. Это области – новые материалов, продукты питания и продукты глубокой переработки, биотехнологии, новые источники энергии и т.д. Согласно статистике, до 2 трлн рублей закупаем продуктов питания и высокого передела, которые мы могли бы производить у себя в стране. И таких направлений очень много.

Но в то же время, все-таки для того, чтобы получить технологическое преимущество, нужно развивать «глубокие технологии». Есть перспективы в области технологий, которые касаются экологической повестки, питания, окружающей среды и жизни человека, развлечений.

Будущее же за технологиями на основе квантовых решений, искусственного интеллекта, использовании различных баз данных, которые нужно уметь собирать, хранить, обрабатывать, передавать и обеспечивать их безопасность.

Я считаю, что когда мы создаем свои инструменты поддержки, должны это делать именно с осознанием сильных сторон экономики своей республики, своей страны. И, опережая других игроков рынка, развивать свои технологии. Не догонять, а создавать новые технологии.

– По поводу догонять. По понятным причинам в России история венчурного финансирования не такая большая, как в США или других западных странах. Мы догоняем или наравне? Если не догнали, то сколько осталось еще?

– Смотря в чем. В России исторически очень серьезная научная база. И многие технологии, которые сегодня реализуются – это разработки 10, 20, 30-летней давности. И это вполне нормально. Ученые живут будущим и заранее предвидят возможность полноценного применения технологий на практике. Если мы правильно выстроим все процессы у себя стране, а для этого необходимо очень серьезно проработать вопросы нормативной, ресурсной базы, защиты интеллектуальной собственности, разовьем фондовый рынок и т.д., то в этом случае мы сделаем все, что мы хотим в нашей стране. В то же время у нас много разработок, находящихся на краю научных и технологических исследований. С точки зрения венчурного бизнеса, мы идем очень даже наравне.

Если 10 лет назад в России основной тон в инвестиционной политике, венчурном инвестировании задавали государственные фонды, как я вам сказал, с капитализацией 1-2 млрд долларов, то сегодня частные с 2-3 млрд долларов. Мы еще не знаем сколько вкладывают корпорации и бизнес-ангелы. В этих фондах российские стартапы в портфеле занимают около 42%, остальные – из других стран. Это говорит о том, что наши фонды набрались достаточных компетенций, стали узнаваемыми, понятными глобальному рынку и их начали «допускать» к международным сделкам.

Рост количества игроков, рост их качества и суммы сделок, говорят о том, что у нас идет поступательное развитие. Следует учитывать, это развитие венчурного рынка началось только на протяжении 15 лет, у нас не было тех 50 лет, как за рубежом. С этой точки зрения, мы идем очень хорошо. А вот с точки зрения амбиций нашей страны, как глобального игрока, конечно есть ниши для роста. Я думаю, что все возможно, все зависит от нас с вами.