Айназ Ярмиев назначен замруководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства

В Нижнекамске назначен новый заместитель руководителя исполкома по вопросам благоустройства — им стал 33-летний Айназ Ярмиев. О назначении объявил руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«У Айназа Ярмиева накоплен внушительной опыт работы. Вопросы, которые будет курировать Айназ Алмазович, — это вопросы благоустройства», — отметил Муллин.

Предыдущими местами работы Ярмиева были префектура «Старый город» и администрация Кировского и Московского районов Казани. Он также работал руководителем департамента фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» и заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. На последней должности с июля 2019 года Ярмиев курировал вопросы благоустройства.

«Очень много работы в городе: начиная от въезда в города со стороны промышленной площадки до каждого участка в городе, который должен иметь свою историю, будущее, картину. Архитектор города уже начал работу. Это и типовые элементы, которые мы будем внедрять во дворах, и программа „100 сквериков“, а также содержание зеленого хозяйства. Здесь также предстоит много работы. Если в старой части города еще есть деревья, то в новой части, к сожалению, всё лысое. Тот опыт работы, который вы имеете, позволит сделать город еще лучше», — поставил задачу Рамиль Муллин.

Вторым заместителем руководителя исполкома остался Максим Санков. Он будет курировать вопросы содержания инфраструктуры города, в том числе отвечать за очистку улиц Нижнекамска от снега.