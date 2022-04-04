Айлин, Сафар, Тим: редкие имена младенцев Зеленодольска

Жители Зеленодольска в первом квартале 2022 года называли своих малышей редкими и популярными именами. Всего в Зеленодольском районе зарегистрировано рождение 220 детей, из них 125 мальчиков и 95 девочек, в том числе две двойни. Об этом сообщает ЗАГС исполкома района.

Самыми популярные детскими имена такие стали: Самира, Милана, Мирослава, Лев, Эмиль, Карим, Илья, Александр, Артём, Кирилл.

Назвали в районном ЗАГСе и редкие имена прошедших месяцев: Айлин, Асель, Марьяна, Тим, Микаэль, Сафар, Эмир.

В семьях первыми рождены 62 ребенка, вторыми — 91, третьими — 42, четвертыми и более — 25 детей. Возраст самой юной мамы 17 лет, самой зрелой — 45 лет, самого молодого отца — 17 лет, а самого взрослого — 49 лет.

123 пары зарегистрировали брак в Зеленодольском отделе ЗАГС. Самой молодой невесте исполнилось 17 лет, самой зрелой — 67. Возраст самого молодого жениха 17 лет, самого зрелого 80 лет.