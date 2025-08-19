Айгуль Сабирова рассказала о поддержке юбилейных «Дней татарской молодежи»

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова на пресс-конференции, посвященной проведению юбилейных, 35-х «Дней татарской молодежи», рассказала о важном достижении проекта.

«Действительно, сколько лет подряд ведется большая общая работа. «Дни татарской молодежи», языковая смена, все это – основа будущего нашего народа. В Казани собираются активисты татарских молодежных организаций из многих регионов. Надо отметить, что в этом году у нас есть достижение, которым мы можем гордиться. В прошлом году мы проделали большую работу – участвовали в федеральном конкурсе «Регион для молодых», и в этом году наши «Дни татарской молодежи» получили поддержку. Эта весомая поддержка дала возможность также усилить программу и увеличить количество дней форума», – заявила спикер.

По словам Айгуль Сабировой, в рамках федеральной программы «Регион для молодых», реализуемой Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети», на «Днях татарской молодежи» для лидеров и активистов татарских общественных организаций со всей страны будет организована стажировочная площадка.

Основная цель форума – консолидация татарской молодежи из разных регионов России и зарубежья, развитие культурных и деловых связей, обмен опытом в области молодежной политики, науки, образования и культуры.

Программа нынешнего мероприятия включает лекции, уроки татарского языка и истории, творческие мастер-классы по вокалу, танцам, актерскому мастерству и рукоделию. Участники смогут встретиться с известными представителями политики, искусства, журналистики, религии и спорта. Запланированы конкурсы «Идел кызы», «Идел егете», «Танцпол йолдызы» и «Идел моңы».

Форум пройдет с 25 по 31 августа и соберет 150 участников из 28 регионов России. Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Молодежный центр «Идель».

Юлай Низаев