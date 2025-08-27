Айгуль Сабирова обратилась к татарской молодежи

Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова обратилась к делегатам IX Всемирного форума татарской молодежи, который в этом году проходит в рамках форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»). В молодежном форуме участвуют более 300 делегатов из 68 регионов РФ и 27 стран мира.

«Мы должны понимать: в решении глобализационных, миграционных и других проблем наша сила – в единстве. Также важно сохранение традиций наших предков. Будущее – в ваших руках, ваши инициативы создают мост между регионами и странами», – отметила в своем выступлении замминистра.

Чиновница также вручила почетные грамоты от имени министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.

Организованный Всемирным конгрессом татар «Милләт Җыены» проходит в Казани 26–28 августа.

Юлай Низаев