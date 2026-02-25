Айгуль Габдрахманова: Летом 2026 года «Сәләт» организует 25 профильных смен

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Молодежный центр «Сәләт» планирует провести 25 профильных смен в течение предстоящего лета. Прием заявок на участие начнется 2 марта. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова.

По словам руководителя центра, кампания стартует в начале марта: заполнить анкету на сайте организации смогут как сами школьники, так и их родители. Программы отдыха охватывают самые разные направления – от углубленного изучения физики, математики и IT-технологий до медиасферы и интенсивной языковой практики. Айгуль Габдрахманова подчеркнула, что в лагерях «Сәләт» каждый ребенок сможет найти занятие по интересам.

Смены распределены по возрастным категориям и рассчитаны на участников от 8 до 17 лет. В Татарстане заезды пройдут в центре «Фәнсар» Алексеевского района, «Аргамак» в Камском Устье, «Йолдызлы» в Лаишевском районе, а также на базах в Сабинском и Азнакаевском районах. Кроме того, детей примут центры «Сәләт Батыр» в Чувашии и «Сәләт Ак Барс» в Крыму.

Подготовка к летнему сезону началась еще осенью прошлого года. В течение всего года ведется активная работа с кадровым составом: обучение проходят вожатые, руководители смен, преподаватели и наставники.

Зульфия Шавалиева