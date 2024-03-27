Айгуль Бариева: «Платок был недостающим пазлом моей жизни»

В ее соцсетях более 90 тысяч подписчиков, она успевает не только вести лайфстайл-блоги, воспитывать детей, гастролировать, но и проводить благотворительные ифтары. О вере, подписчиках, тайм-менеджменте и отношении к качеству татарской эстрады Айгуль Бариева рассказала в интервью «Миллиард.Татар».

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

«Я раздавала листовки у входа в БКЗ. Люди меня узнавали, перешептывались. Приходила домой и плакала»

– Как ты делала свои первые шаги к популярности? Это было целенаправленно?

- 91-й год, 11-й класс. Я с папой впервые вышла на дуэт в УНИКСе в программе к 8 Марта. Все восхищались, вот так и пошло. А потом папы не стало, я выпустила кассету, посвященную ему.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

Помню, на Колхозном рынке стоял киоск, из которого на всю округу крутили эти кассеты. Тогда певцов можно было по пальцам пересчитать. Мимо идешь и слышишь свои песни. Кассету раскупили, меня стали узнавать. Это было в 96-м году. И тут я выхожу замуж и уезжаю в Сибирь. Выбираю семью, любовь, мужа. И ни капельки об этом не жалею. Пока мы там жили, не стало мамы. А через год у мужа закончился контракт, и мы возвращаемся в Казань без копейки денег, тогда я уже беременная. Сначала родила дочку, через год и 8 месяцев — сына. Я сидела дома, занималась детьми почти 4 года. Инициатором моего «выхода в свет» был мой супруг Ленар. Он увидел бегущую строку по телевизору, где приглашали принять участие в конкурсе для мамочек «Нечкэбил», он сказал, что я должна в нем участвовать. Это стало поворотной точкой.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

За три недели я кардинально изменилась, скинула все свои декретные килограммы, похорошела, они вернули меня к жизни. После этого я устроилась на работу в НКЦ «Казань» рекламным менеджером с зарплатой 3,5 тысячи рублей. Я знала, что это все временно, что надо через это пройти. В мои обязанности входило раскручивание коллективов НКЦ, надо было заказывать афиши, билеты. Я раздавала листовки у входа в БКЗ. Люди меня узнавали, перешептывались, мол, смотри, Айгуль Бариева. Я приходила домой и плакала от обиды. Поплачу, а потом говорю себе: «Соберись, тряпка!» (смеется). Я знала — это все временно. Образовалась городская филармония, нас переселили на Островского, был очень хороший коллектив, Рушания апа Юкачева. Я поработала с ними два года. Параллельно я записывала новые песни, меня начали приглашать на банкеты, потом на концерты. Приз за победу в «Нечкэбил» — участие в передаче «Женское счастье», в которой исполняли желание героини. Моим желанием был выпуск своего диска и первого клипа. Они мне это все сделали в подарок.

– А помнишь первое выступление на телевидении?

– Когда вышел первый диск «Синен өчен», он попал в руки Миляуши Лябибовны Айтугановой, тогда она работала на ТНВ. Там был проект «Җиде йолдыз». Она меня пригласила к себе на прием, сказала о проекте и о том, что ей понравились две песни из моего альбома. И таким образом я попала на ТВ. Это был 2004-й год. Опять пошли заказы, приглашения, я начала формировать репертуар. Был знаменитый дуэт с Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным, концерты, дуэты с известными артистами, музыкальный спектакль с продолжением. Становление мое было постепенным.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

– Ты популярный блогер. Как ты набирала аудиторию?

– Когда появились соцсети, поклонников стало больше. В своем блоге я транслирую абсолютно всё, что в моей жизни происходит. Мы с мужем много путешествовали, а путешествия всегда людям интересны. Они подписывались, а потом только узнавали, что, оказывается, я еще и артистка, еще и певица. Соцсети положительно сказались на моей популярности. Кстати, я никогда не гонялась за подписчиками, не накручивала. Мне важно, чтобы это были реальные живые люди, чтобы были реакции, обратная связь. Наплыв пошел, когда появились прямые эфиры, сторисы. Канал в мессенджере я веду параллельно, я его открыла, когда запретили предыдущую соцсеть. Сейчас он тоже набирает популярность. Мне тоже там очень интересно. В «ВК» я почти не бываю, хотя надо, потому что там совершенно другая аудитория и они тоже, как выяснилось, ждут. Бывает, люди обижаются, что я не отвечаю им там, а я ведь раз в месяц могу туда заходить.

– Занимаешься ли ты самопродюсированием? Дружишь ли с нужными людьми?

- Да, конечно. Мы же тоже им нужны, этим «нужным» людям. И это взаимная польза. Я считаю, что дружить надо со всеми, потому что неизвестно, как жизнь сложится. Артист не может в одиночку продвигаться, ему нужна поддержка. У кого-то это продюсер, у кого-то администратор. Я же все делаю сама, не умею и не люблю делегировать, мне важно все держать под контролем самой. Такой у меня характер. И в семье это проявлялось. Хотя сейчас я уже меняюсь, все больше отпускаю. Уже не тот запал. Но вообще человеку приятнее, когда к нему приходит сам артист, а не администратор.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

«Что-то не помню примеры в зарубежной эстраде, где классические песни перепевали на татарский манер, в духе Ильхама Шакирова»

– Часто жалуются, что татарская эстрада находится на примитивном уровне, повторяя русскую попсу. Ты с этим согласна?

– Чтобы эстрада все-таки стала искусством, а не просто исполнением песен, она должна быть разножанровой. Но я считаю, что есть неприкосновенные произведения искусства, которые нельзя переделывать на свой манер. Не только на эстраде, но и в кино, театре, живописи. Нельзя переписать «Мастера и Маргариту», потому что это уже будет другое произведение. Песенную классику категорически нельзя трогать! Я об этом говорила и писала, когда был первый конкурс «Үзгәреш җиле». Я не могу восхищаться, когда коверкают «Әдрән дингез». Мне ухо режет. Я понимаю, что артисты хотят продемонстрировать, что можно и так исполнить песню, и эдак. А зачем? Что-то не помню примеры в зарубежной эстраде, где классические песни перепевали на татарский манер, в духе Ильгама Шакирова, например. Мы слушаем зарубежную эстраду, но они же не используют в ней татарский моң! Почему мы должны портить свою татарскую мелизматику? «Айгуль Бариева сама никогда так не споет, поэтому она критикует!» — такой был ответ. Согласна, я многие песни так не спою. Я преклоняюсь перед этими исполнителями, перед их мастерством. Многие мои коллеги имеют шикарнейшие голоса, они могли бы покорить и мировую сцену, татарам реально есть чем гордиться. Но простите, я не могу принять ситуацию, когда коверкают наш золотой фонд.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

– Может, дело в самом зрителе? Спрос рождает предложение…

– Я с этим не согласна. Зрителя всегда воспитываем мы. Если взять молодежь и ее потребности, я сужу по своим детям, одной 24, другому 22. Недавно мы ходили на спектакли «Мөһәҗирләр» и «Дуслар җыелган җирдә». Оба спектакля философские, не каждый зритель поймет. Я считаю, что такими спектаклями мы воспитываем зрителя. И знаешь, мне было приятно, что никто не встал и не ушел. Мои дети были в восторге от этих постановок. Артист ответственен за всё, начиная с одежды, репертуара, заканчивая речью. Иногда человек так красиво поет, а как рот откроет, думаешь, уж лучше бы просто спел, поклонился и ушел. А иногда человек так красиво поет, но одет неважно. Если нет вкуса, найми человека, который тебе поможет. Не умеешь говорить — окончи курсы. В моем понимании артист должен со всех сторон быть примером.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

Я постоянно бываю на концертах своих коллег. Смотрю, анализирую реакцию зрителя. Были и разочарования: артист ниже пояса шутит, а зрителю нравится. Потом я понимала: зрителю не хватает простоты. Но это не значит, что все дозволено. Можно быть простым, но поднимать культуру. И здесь, как и в исламе, должна быть золотая середина.

– Ты строгая мама?

– Строгая. Но не категоричная. Я требовательная в плане порядка. Я люблю порядок, организованность. Я никогда не опаздываю, это от папы пошло, и учу других уважать чужое время. Мне важно, чтобы всё четко было. В календаре у меня всё прописано. Бывают форс-мажоры в жизни, но все равно я люблю порядок.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

«Сейчас меня спасает именно сетевой бизнес»

– Как и почему ты пришла в сетевой маркетинг?

– Случайно. Тогда бум был в соцсетях, и очень многие артисты вступили в одну компанию. Меня тоже звали, но я была категорически против. Сетевой бизнес я считала лохотроном. Но меня заинтересовал ролик. Когда я увидела, что можно мыть посуду и даже машину просто обычной салфеткой, я не поверила. Мне в директ написала незнакомая девушка и предложила за рекламу эти салфетки в подарок. Мы договорились, а когда я попробовала салфетки в действии, я просто влюбилась в них! И, как это обычно бывает, она говорит: «Знаете, а вы можете сами зарегистрироваться». Спрашиваю: «А меня это ни к чему не обязывает?» — «Нет-нет, это обычный интернет-магазин».

– Домашним тоже понравилось?

– Муж меня отговаривал, называл это лохотроном. Он говорил: «Айгуль, ты свое имя нарабатывала 20 лет, а теперь ты одним махом все хочешь перечеркнуть?», на что я ответила: «А ты посмотри на это иначе. Может, я, наоборот, откроюсь с другой стороны?» Я бесконечно благодарна Аллаху за это решение! И внутреннее чутье мне подсказывало: придет такой день, когда мне это пригодится. Я тогда не разбиралась ни в чем, ни в ассортименте, ни в маркетинг-плане, мне вообще все это не нужно было, я просто зарегистрировалась и стала пользоваться. Я гастролировала, были концерты, все бурлило-кипело. И тут наступила пандемия. Мы с мужем как раз съездили в Будапешт, вернулись, и нас закрыли. Естественно, концерты отменились. В этой компании какой-то заработок у меня был, но как бизнес я это не рассматривала. Но посмотрев на марафоне компании, как партнеры из Германии расхваливают продукцию и показывают свои большие чеки, я решила, что надо этим заняться, потому что за этим бизнесом будущее. Стала обучаться, включилась. Я откопала канал сетевиков, там семейная пара такие советы классные дает! По их схеме начала работать, это принесло глобальные результаты.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

– То есть теперь это основная работа?

– Сетевое предпринимательство – это такая же профессия. Пока ты не начнешь к этому так относиться, у тебя ничего не получится. Если ты хочешь просто срубить деньги, ты их срубишь, но потом это все лопнет как мыльный пузырь. Если ты хочешь стать профессионалом, надо многому научиться и внедрять на практике. В этом году исполнилось пять лет, как я пришла в эту компанию. Во-первых, это не только про деньги, это про здоровье, про молодость, про красоту, про экологию всей планеты. Я сейчас выгляжу моложе, чем выглядела до этого. Если мне сейчас кто-то скажет, что это все ерунда, я даже доказывать не буду. Я – лицо своего продукта. Моя семья, наконец, тоже приняла это.

– Два года ты была активным потребителем, а потом за три года создала свой бизнес и вышла на доход. Как выросла твоя структура и сколько денег это приносит?

– В моей структуре сейчас около 300 человек, но работает процентов десять. Они боятся уходить с работы по найму. А если совмещать, то и чек будет соответствующий. Я провожу обучение не только своей команды, но и для компании. Это марафоны по ведению клиентского чата, продуктовые, антипаразитарка — это похудение вместе с очищением. Но всегда надо обучаться и развиваться. Мне нравится, что здесь твой чек зависит только от тебя, что люди с рангом ниже тебя могут зарабатывать больше тебя. Здесь нет людей, которые будут командовать тобой. Я сплю спокойно, зарабатываю честные деньги. Мне не нужны миллионы, из-за которых я потом не буду спать.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

– Топ-5 реакций людей, когда ты предлагаешь бизнес?

– «О, это не моё!», «Я не смогу, вы популярная, а я нет», «А вы меня точно научите всему?», «У меня на это нет времени», «Я просто в это не верю».

– Ты следуешь правилу пяти касаний и другим техникам продаж?

– Первое время пыталась, сейчас уже нет. Представь, к тебе пришел кондитер и ты его заставляешь печь торты. Ну какой торт он тебе испечет, когда ты его заставляешь?! Там ни души, ни любви. Любым делом человек должен заниматься с любовью. Если человек хочет разобраться, хочет зарабатывать, он может все сам.

– Через сколько лет ты планируешь выйти на пассивный доход?

– Я уже на него вышла. Я своему бизнесу посвящаю мало времени. Когда я осталась без мужа, мне вообще было не до бизнеса. Какие там чаты вести! Мне вообще не хотелось ничего делать. А бизнес-то все равно шел. Это разве не пассивный доход?

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

«В умре я просила Всевышнего, чтобы Он меня приблизил к себе. И там я поняла, что платок я больше не сниму»

– Как вышло, что популярная артистка вдруг надела платок?

– К своей вере я шла постепенно. Мои предки читали намаз, дедушка был муллой, я все это впитывала. В старших классах я начала держать уразу – в начале, в середине, в конце месяца, потом постепенно — целый месяц. В 33 года я научилась читать намаз по книжке Рашиды Исхаки самостоятельно и встала на намаз. Поначалу это было нерегулярно. Два года назад мы с мужем решили поехать в умру, но, к сожалению, он в этот год ушел из жизни. Когда увидела объявление в конце прошлого года, я сразу же Рамилю хазрату Юнусову, в группе которого я и мечтала поехать, в директ: «Я еду!» Кто был в умре или в хадже, знает, что там полностью меняется мировоззрение. Ты возвращаешься другим человеком. В середине поездки мне один человек в нашей группе сказал: «Вы просите Аллаха, чтобы он вас приблизил к себе первым делом». Обычно что просишь? Счастья, денег, здоровья, благополучия. Стандартный набор. А я даже не думала, что так надо просить. И я начала просить Всевышнего, чтобы Он меня приблизил к себе. И там я поняла, что платок я больше не сниму. Это был тот самый пазл, которого в моей жизни не хватало.

Фото: из личного архива Айгуль Бариевой

– А как же сцена?

– Это был для меня один из болезненных вопросов. Рамиль хазрат – мой наставник. С любым вопросом я звоню только ему. Для меня это уважаемый человек, который имеет четыре образования и может дать ответ, не категоричный, а адекватный. Человек не может жить только в рамках запретов. Ты объясни, почему нельзя. К Аллаху он должен прийти из любви, а не из страха. Если бы Рамиль хазрат сказал, что я должна уйти со сцены, я бы не надела платок. Даже если бы я его надела, это был бы такой стресс для меня, я бы просто лежала дома и ревела. Он сказал, что талант дан мне Всевышним, что я просто постепенно поменяю репертуар, имидж, другой будет посыл. В репертуаре потихоньку появятся мунаджаты, что-то другое. И вот этого мне хватило. Ничего в жизни не остановилось. Я медийный человек. И если я стану причиной того, что человек встанет на этот путь, то все не зря. Мне в личку приходят сообщения о таких людях, я скрины пересылаю хазрату и говорю ему: «Еще один плюс, хазрат».

Айгуль Шамилевна Бариева — эстрадная певица, заслуженная артистка РТ. Родилась 22 августа 1974 года в Казани в семье актера театра Камала и педагога по музыке. Окончила музыкальную школу №5 по классу фортепиано и казанскую среднюю школу №13 с отличием. В 1991 году стала дипломантом конкурса «Ягымлы яз» («Студенческая весна»). С красным дипломом окончила Казанский государственный институт искусств и культуры (хоровое отделение).



Работала солисткой фольклорного ансамбля «Сорнай», с которым в 1993-1995 годах гастролировала по городам Финляндии, Турции, Австрии, Германии, Швейцарии. Выступала в составе хора «Хыял» на аудиенции у Папы Римского Иоанна Павла II в 1997 году. Победительница первого конкурса красоты для мам «Нечкэбил» («Осиная талия») в 2004 году и второго международного телевизионного фестиваля «Җиде йолдыз» («Семь звезд»). Исполнительница главной роли Гузели в телесериале «Бичаракай» («Сиротинушка»).



Победительница в номинации «Самая популярная песня» на международном музыкальном фестивале татарской песни «Татар жыры – 2011».



Как певица имеет альбомы: «Синең өчен» («Для тебя», 1996), «Ышанмыйм» («Не верю», 2004), «Мине танырсыңмы» («Узнаешь ли ты меня», 2005), «Гөлләр сере» («Тайна лунного цветка», 2007), «Бер гомер житми икән» («И целой жизни мало», 2008), «Бу язмышлар бәхет китерсен» («Пусть эта жизнь принесёт счастье», 2009), «Мин көтәрмен» («Я буду ждать», 2010), «Яшәу рәхәт» («Жить хорошо», 2013).



Работала в дуэтах с Расимом Низамовым, Вилем Усмановым, Фаридом Мухаметшиным, Сашей Айвазовым, Рустемом Асаевым, Зульфатом Зиннуровым, Лилией Муллагалиевой, Альбиной Кармышевой и другими исполнителями.

«Миллиард.Татар»