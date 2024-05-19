Айдар Салимгараев: Журналисты обеспечивают диалог между обществом и властью

Айдар Салимгараев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журналистов региона с профессиональным праздником — Днем печати Республики Татарстан.

«Журналистский корпус республики сегодня — это специалисты самых разных профессий. Большой командой вы делаете огромную работу — обеспечиваете жителей Татарстана актуальной, качественной и достоверной информацией», — подчеркнул он.

«Сегодня сотрудники СМИ республики активно развивают цифровые форматы и осваивают новые технологии взаимодействия с аудиторией. Своими проектами вы формируете нравственные ориентиры, сообщаете важное и обеспечиваете диалог между обществом и властью», — добавил медиаменеджер.

«Немаловажным направлением является освещение хода проведения специальной военной операции. Наши коллеги находятся на переднем крае фронта вместе с нашими солдатами. Рискуя жизнью, они освещают боевое дежурство наших защитников. Благодарю их за верность профессии и мужество», — заметил Салимгараев.

«В день профессионального праздника адресую слова благодарности всем представителям отрасли. От всей души желаю вам творческих открытий, новых идей, успехов на журналистском поприще и следованию главному качеству журналиста — объективности. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — заключил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.