Айдар Салимгараев: Желаю журналу «Салават күпере» оставаться любимым изданием для детей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев дал высокую оценку работе журнала для детей на татарском языке «Салават күпере». На пресс-конференции, посвященной 35-летнему юбилею издания, он пожелал ему успехов.

«Пусть «Салават күпере» останется любимым изданием для детей. Это праздник не только коллектива редакции, но и всех читателей, всех присутствующих здесь. Поздравляю с праздником! Желаю в будущем много интересных проектов», – сказал Айдар Салимгараев.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул важность работы издания, направленной на популяризацию родного языка.

«Этот журнал – самый нужный, самый первый журнал «Татмедиа», потому что именно с него начинается у детей изучение родного языка, знакомство с миром. Но это не просто журнал. Сегодня «Салават купере» – это целый мир. Здесь и группа «СалаваTik», и обучение языку, песням, танцам в видеоформате. Очень интересный мир! Представьте только, число просмотров «СалаваTikов» в соцсетях превысило 9 млн. «Салават күпере» – одно из главных изданий, которое вносит большой вклад в татарский мир. Читайте журнал, смотрите, будьте с нами», – заметил Шамиль Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Журнал «Салават күпере» – еженедельное мультимедийное издание. При нем также реализуется ряд проектов – «Бәби сүз», «Беләсем килә», «Күңелле әлифба», «Нәрсә? Нигә? Ни өчен?», «Табигать баласы», «Мин Россиядә яшим», «Нәниләр өчен тәҗрибәләр» – при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

«Среди журналов «Татмедиа» наш журнал имеет самый большой тираж. Особенность «Салават күпере» – он сопровождает ребенка лишь в течение пяти лет, то есть, ребенок читает его примерно до семи-восьми лет, а потом переходит к другим, более подходящим по возрасту изданиям. Каждые пять лет у нас меняется читатель, приходят дети нового поколения, это добавляет сложности в нашу работу. Мы обязаны чувствовать эти изменения, понимать, что интересно новому поколению читателей. Каждая страница журнала обеспечена QR-кодом, поэтому стихи и сказки, опубликованные в журнале, можно не только читать, но и слушать. Сегодня ребенка к чтению можно привлечь только через телефон. Мы ставим перед собой цель создавать привлекательный, качественный контент», – рассказала главный редактор журнала Зиля Файзуллина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Журнал «Салават күпере» был основан в 1989 году по инициативе писателя Зиннура Хуснияра. Первый номер вышел в марте 1990 года. Сегодня «Салават күпере» – единственный журнал для дошкольников на татарском языке. Издание вносит большой вклад в организацию познавательной деятельности малышей, обеспечение их физического, интеллектуального и эмоционального развития, установление гармоничных отношений с семьей и окружающей средой.

Юлай Низаев