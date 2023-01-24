Наступивший 2023 год в Татарстане указом Президента РТ Рустама Минниханова объявлен Годом сохранения культур и национальных традиций. Это накладывает на работников медиаотрасли большие обязательства. В Татарстане сегодня проживают 173 национальности, и каждой этнической группе необходимо уделить особое внимание. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Взаимоуважение — это ключевой посыл нашей республики всем, кто живет, приезжает и издалека следит за нашей повесткой. Я призываю каждого, кто здесь находится и дистанционно смотрит за трансляцией, дорожить тем, что имеем. Мир и согласие — это самое дорогое», — отметил Салимгараев, выступая на заседании коллегии ведомства.

Руководитель агентства напомнил, что во время проведения заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Форума национальных СМИ был отмечен интерес у журналистов и политологов к опыту республики по межконфессиональному и межнациональному диалогу.