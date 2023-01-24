Айдар Салимгараев: Важно доносить за пределы Татарстана объективную информацию

Информационная открытость – необсуждаемый приоритет органов госвласти. Выполняя важные государственные задачи, ведомства должны разъяснять свои решения населению, заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Медийная активность, станет одним из показателей эффективности работы министерств и ведомств. Необходимо до конца довести эту работу. В существующих условиях важно доносить за пределы республики объективную информацию о жизни и процессах, которые здесь происходят. В первую очередь благодарность нашим коллегам из ВГТРК “Россия”, которая на сегодня является, наверное, одним из ключевых инструментом единства и межнационального уважения страны», – сказал Салимгараев.

Руководитель ведомства отметил, что у представителей власти Татарстана установились прекрасные отношения с «Первым каналом», «Национальной медиагруппой», «Газпром-медиа», телекомпанией «МИР». Федеральные структуры в первую очередь, уделяют особое внимание позитивным процессам в Татарстане. А там, где присутствует негатив, подходят с позиции системного анализа ситуации.

«В условиях изоляции со стороны западных партнеров особую значимость приобретают доведение нашей ситуации до зарубежной аудитории. В прошедшем году совместно с МИДом России организовано пять пресс-туров в республику журналистов из 14 стран мира. В текущем году мы также будем уделять повышенное внимание этой работе», – подчеркнул Салимгараев.