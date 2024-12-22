Айдар Салимгараев: В течение года мы с большим вниманием писали о Годе семьи

Айдар Салимгараев

Фото: © «Татар-информ»

В воскресном эфире на канале «ТНВ-Татарстан» продолжается телемарафон «С Новым годом, семья!». С ходом 12-часового марафона ознакомился руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он подчеркнул, что по случаю Года семьи, объявленного в России, журналисты показали множество примерных семей, выпускали материалы о них.

«В течение года мы с большим вниманием писали о Годе семьи. Рассказывали о многодетных семьях, сохранении традиций, связи поколений. Это очень важная работа, потому что семья — основа нашей страны. И в следующем году, и после мы будем работать для укрепления института семьи. Новый год — праздник, который отмечают в кругу семьи. Поэтому проведение такого телемарафона очень уместно», — отметил Айдар Салимгараев.

Кроме того, медиаменеджер рассказал о традициях своей семьи. «Конечно, у нас есть традиция встречать Новый год, собрав за столом несколько поколений. На праздниках мы всегда вместе. Обычно мы встречаем Новый год дома. С родными собираемся 1, 2 января. Перед Новым годом один день всей семьей нарезаем винегрет, еще один день лепим пельмени», — поделился он.

Телемарафон будет идти до 21.00. Он посвящен Году семьи, объявленному в России по решению Президента РФ Владимира Путина.

Юлай Низаев