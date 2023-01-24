Айдар Салимгараев: В Татарстане продолжат развивать республиканское и местное телевещание

Телевидение по-прежнему остается одним из самых популярных медиа: 97% населения смотрят телевизор хотя бы раз в месяц, 63% — ежедневно. Среднее время просмотра — около 3,5 часа в день. Поэтому для Татарстана важно развитие этого канала коммуникации с населением. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В Татарстане не просто сохранили как республиканское, так и местное вещание, но и продолжаем развивать дальше. Запрос от жителей республики огромен. Так, на телеканале „Татарстан — Новый век” при поддержке Комиссии при Президенте РТ реализован проект „Алмаш” — сериал на татарском языке. По зрительскому интересу и охвату сериал закрепился в топ-5 лидеров среди программ федерального и республиканского вещания. Сегодня есть решение Президента республики [Рустама Минниханова] о продолжении съемок национальных сериалов», — сказал Салимгараев на заседании коллегии ведомства.

Он также рассказал, что телеканал «Татарстан 24» в 2022 году запустил новые телевизионные проекты: «Финансовая грамотность», «Неделя с Президентом», «Экономика Татарстана». «Такие формы работы позволяют шире отвечать на сложные вопросы жителей республики», —убежден Салимгараев.