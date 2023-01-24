Айдар Салимгараев: В обществе кратно растет запрос на журналистику мнений

Средства массовой информации окончательно потеряли эксклюзивное право на тиражирование новостей. Каждый деятель, обладающий определенным весом в обществе, может обратится к своей аудитории через интернет. Поэтому становятся востребованными СМИ, которые объясняют суть происходящих процессов. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на заседании коллегии ведомства.

«Мы все жили в парадигме того, чтобы первыми дать новость. Такой подход безнадежно устарел. Интернет всё изменил, разница в скорости составляет минуты, секунды. Поток новостей настолько велик, что для потребителя неважно само событие. Важно определиться с отношением к этому событию. В этих условиях кратно растет запрос на журналистику мнений», — уверен Салимгараев.

Перед началом заседания коллегии РА «Татмедиа» генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков также предположил, что будущее — за журналистикой мнений.

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня проходит заседание коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», посвященное итогам 2022 года и задачам на 2023 год.