Айдар Салимгараев: В газете «Шәһри Казан» работает очень сильный коллектив

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году газета «Шәһри Казан» отмечает свое 35-летие. Первый номер издания вышел 17 августа 1990 года. На торжественном мероприятии, организованном по этому случаю, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев высоко оценил деятельность коллектива газеты «Шәһри Казан».

«Газета работает очень хорошо. Собран сильный коллектив, читатель тоже чувствует сплоченность, взаимную поддержку, царящие в редакции. Показатели тоже растут – это видно и по тиражу, и числу подписчиков в социальных сетях. Когда люди видят результат твоего труда, ценят – это главное», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев передал слова поздравления от первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«Сердечно поздравляю вас с 35-летним юбилеем. «Шәһри Казан» создавалась как городская газета в самые важные и сложные моменты в судьбе нашей республики и нашего народа. Честно говоря, мы нуждались в таком издании, потому что главные политические события того времени происходили в основном в нашей столице – Казани. Организация нового национального издания способствовала объединению нашей нации и сохранению межнационального согласия», – говорится в поздравлении.

Камиля Билалова