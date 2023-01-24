Айдар Салимгараев: Соцсети вырастают в нечто большее, чем каналы распространения

Значимая линия развития средств массовой информации — это создание экосистемы платформ по распространению контента. Сейчас социальные сети и мессенджеры могут принести изданиям более серьезные охваты аудитории, чем традиционные сайты. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Сейчас очень модно говорить о смерти линейного телевидения. Но реальность говорит о другом. Потребление видео только растет и будет расти в обозримом будущем. Вопрос только каналов доставки и удобства потребления. Спор новых медиа и традиционных СМИ мы видим в изменении привычек получения контента. Задача „Татмедиа” — ускорять процессы перестройки традиционных изданий для конкуренции на новых площадках. Сегодня мы видим, что вторичные каналы коммуникации у многих изданий становятся чуть ли не основными. Социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, приложения вырастают в нечто большее, чем традиционные каналы распространения», — сказал Салимгараев на заседании коллегии ведомства.

В качестве примера он рассказал, что за полгода с момента запуска приложением «ТатТВР», которое объединяет основные республиканские телеканалы и радиостанции, охвачено около 19 тыс. пользователей. А приложение «Радио Китап» скачали свыше 20 тыс. пользователей.