Айдар Салимгараев: Работа национальных СМИ имеет общегосударственное значение

Национальные СМИ вносят большой вклад в сохранение единства народов России, потому их работа имеет общегосударственное значение. Об этом на пленарной сессии XI Форума национальных СМИ в Казани заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Каждый из вас своим ежедневным трудом вносит вклад в сохранение единства России. Работа национальных медиа в этом смысле имеет общегосударственное значение. У них двойная миссия. С одной стороны – журналистская: они так же рассказывают о важных темах, доносят новости, поднимают актуальные проблемы. С другой – хранители родного языка и культуры. В том числе и благодаря национальным СМИ живут и развиваются родные языки России, воспитывается любовь к Родине, сберегаются духовные ценности народов великой страны», – обратился к участникам форума он.

Но эти миссии будут исполняться только тогда, когда компетенции редакций будут соответствовать требованиям времени и позволят конкурировать за внимание аудитории. Сейчас важно понять, как национальным СМИ оставаться востребованными, актуальными и интересными, добавил Салимгараев.