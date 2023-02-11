Айдар Салимгараев призвал журналистов районных СМИ осваивать блогерство

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев в ходе круглого стола с участием редакций районных СМИ обратил внимание на то, что их сотрудникам необходимо освоить искусство ведения блога.

«Появление блогеров привело к тому, что наша аудитория сместилась в их сторону. Мы теряем читателей, зрителей. Хочу вам предложить изучить блогерскую деятельность и попробовать себя в блогерстве. Понимаю, у вас и так задач много, вам покажется, что это дополнительная нагрузка. Но если привыкнуть, в этом ничего сложного нет. Это должно быть так же привычно, как утром встать и почистить зубы», — привел пример Салимгараев.

При этом он высоко оценил деятельность районных редакций в соцсетях. «Для отчета я посмотрел социальные сети районных газет. Когда начинали, подписчиков на страницы в „ВКонтакте” было максимум тысяча, чаще 700, 600 человек. А сейчас у многих изданий соцсети читают по 10 тыс., 20 тыс. человек. Значит, люди сидят в ваших аккаунтах, читают, им интересно», — сказал руководитель республиканского агентства.

Предложение освоить блогерскую нишу поддержал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Он считает, что на площадке районных газет можно развернуть такую работу. В качестве примера медиаменеджер упомянул Алмаза Нурлыева из Актаныша.

«В районе есть и газета, и телевидение, и радио. Плюс к этому Алмаз Нурлыев стал блогером. Его аудитория не меньше, чем у районной газеты. Выходцы из района, проживающие в Казани и Набережных Челнах, все новости узнают от него. Он нашел теплый, близкий людям формат донесения этих новостей. Вы тоже ищите для себя такой формат», — заметил Шамиль Садыков.