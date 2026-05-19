Общество 19 мая 2026 14:36

Айдар Салимгараев поздравил работников СМИ с Днем печати Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журналистов, редакторов, издателей и сотрудников медиасферы с Днем печати Республики Татарстан.

«Все мы, работники медиаотрасли, так или иначе связаны общей миссией – нести слово правды людям, укреплять моральные устои общества, объединять нас всех – представителей разных поколений, национальностей и вероисповеданий», – подчеркнул Салимгараев.

Он также выразил признательность ветеранам отрасли, многие годы работающим в сфере массовых коммуникаций, и обратился к молодым специалистам.

«Примите слова уважения и признания в адрес тех, кто на протяжении многих лет самоотверженно трудился в сфере массовых коммуникаций. А тем, кто только начинает свой путь, хочу посоветовать стремиться к высокому профессионализму и смелости в преодолении сложных вершин», – отметил руководитель «Татмедиа».

«Желаю благополучия вам и вашим близким, дальнейших творческих успехов и неиссякаемой энергии в деле служения обществу!» – говорится в поздравлении.

#Айдар Салимгараев #татмедиа #День печати РТ #поздравление
