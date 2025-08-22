Айдар Салимгараев поздравил газету «Акчарлак» с 25-летием

Газета «Акчарлак» отметила свое 25-летие в формате «Акчарлак-шоу» в концертном зале «Уникс».

«От всей души поздравляю редакцию. Сегодня издавать газету на татарском языке – уже подвиг. На ролике, который нам сегодня продемонстрировали, мы увидели этих героев. Люди любят эту газету. Желаю вам и в будущем отмечать такие юбилеи», – поздравил газету руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он вручил дипломы сотрудникам редакции.

В программе «Акчарлак-шоу» выступили артисты – друзья газеты, с которыми общаются редакция и издатель, народный артист Татарстана Габдельфат Сафин.

Открыла концерт Саида Мухаметзянова. Во время ее выступления на экране показали видео, где маленькая Саида на сцене поет вместе с Габдельфатом Сафиным.

В концерте приняли участие Рустам Закиров, Вадим Захаров, Марат Яруллин, Ильсия Бадретдинова, Рафина Ганиуллина и другие. Ведущими шоу, которое длилось около 4 часов, стали Айнур Сулейманов, Гульназ Сафарова и Айваз Садыров.

Рузиля Мухаметова