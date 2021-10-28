Сегодня руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев принял участие во Всероссийской переписи населения. Он прошел ее на одном из стационарных казанских участков.

Салимгараев ознакомился с процедурой и записал данные о всей своей семье.

«Перепись населения дает срез общества, информацию о том, как люди живут. Поэтому я считаю, что ее проведение — важная государственная задача. Для себя я решил пройти перепись именно на стационарном участке. Я увидел, что здесь соблюдаются антиковидные меры, прошел перепись спокойно и с удовольствием», — отметил он и призвал жителей республики участвовать в переписи, так как это поможет понять и определить дальнейшие пути развития общества и жизни в стране в целом.

Напомним, что по всей России с 15 октября по 4 ноября проходит перепись населения. Поучаствовать в ней можно как через сайт госуслуг, так и прийти лично на стационарный пункт. Кроме того, переписчики будут сами ходить по домам.