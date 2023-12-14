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Айдар Салимгараев: «Освещение тем безопасности дорожного движения – приоритет для СМИ»
Одним из приоритетов для СМИ является освещение тем безопасности дорожного движения. Об этом на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ рассказал
руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.
«Работа по теме освещения Безопасности Дорожного Движения – приоритет для СМИ. С начала года в СМИ вышло более 34 тысяч материалов на эту тему. Их общий рост, по сравнению с прошлым годом, составил около 3%. Наибольшее освещение получили темы, связанные безопасностью пешеходов и с осуждением нетрезвых водителей, а также новости о деятельности ЮИД и важности использования ремней безопасности», – сказал он.
Также, по его словам, в течение всего года СМИ проводились пресс-конференции и освещались итоги профилактических мероприятий на тему БДД. Помимо этого, освещались конкурсы и выходили материалы из залов суда об оштрафованных нетрезвых водителях.
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