Айдар Салимгараев: «Освещение тем безопасности дорожного движения – приоритет для СМИ»

Одним из приоритетов для СМИ является освещение тем безопасности дорожного движения. Об этом на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ рассказал

руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«Работа по теме освещения Безопасности Дорожного Движения – приоритет для СМИ. С начала года в СМИ вышло более 34 тысяч материалов на эту тему. Их общий рост, по сравнению с прошлым годом, составил около 3%. Наибольшее освещение получили темы, связанные безопасностью пешеходов и с осуждением нетрезвых водителей, а также новости о деятельности ЮИД и важности использования ремней безопасности», – сказал он.

Также, по его словам, в течение всего года СМИ проводились пресс-конференции и освещались итоги профилактических мероприятий на тему БДД. Помимо этого, освещались конкурсы и выходили материалы из залов суда об оштрафованных нетрезвых водителях.