Айдар Салимгараев: «Объединение студенческих медиа - это начало большой дороги»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул важность объединения студенческих СМИ и предоставления им необходимых инструментов для работы. По его словам, это событие станет началом большого пути, который позволит студентам обмениваться опытом и развивать свои профессиональные навыки. Об этом он заявил на открытии медиаинтенсива для студенческих СМИ РТ, в котором принимают участие 80 представителей студенческих медиа.

«Речь идет не о пополнении кадров в журналистике, мы говорим о молодежи с активной жизненной позицией, у которых есть чем поделиться. Те ребята, которые находятся тут сегодня, могут выбрать себе разный образ жизни и профессию, но самое главное, что они здесь обретут ключевые навыки коммуникации, которые им пригодятся!» – уточнил Салимгараев.

Он также отметил, что медиаинтенсив направлен на создание платформы для общения и сотрудничества среди студентов, что, по мнению организаторов, сделает их жизнь интереснее и насыщеннее.

«У нас была большая и важная задача объединить студенческие медиа и дать им инструменты для работы. Я думаю, что это начало большой дороги! Конечно, мы будем дальше общаться и совместно работать для того, чтобы общение между собой у студентов было красивым и интересным. Как у нас говорил один лектор: Это делает их счастливее», – поделился с «Татар-информом» Салимгараев.

Мероприятие проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и журналом «Идель-Идел» при поддержке Казаньоргсинтеза, Казанского федерального университета и Лиги Студентов.

В молодежном клубе «Яратам» сегодня участников ждет панельная дискуссия на тему «Студмедиа как инструмент освещения студенческих проблем», участие в которой примут представители молодежных и студенческих организаций, а также редакторы и сотрудники СМИ. Также будет представлена ярмарка вакансий, проведены мастер-классы и воркшопы. Вторую часть дня посвятят работе над медиакейсами. Их решение запланировано на территории «Казаньоргсинтеза», где участников ожидают экскурсия и медиаигра «Популяризация рабочих профессий».