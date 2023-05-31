Айдар Салимгараев о «Ватаным Татарстан»: Издание, оказавшее большое влияние на нашу нацию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественно-политическая общетатарская газета «Ватаным Татарстан» свой 105-летний юбилей отметила в Национальной библиотеке РТ в Казани.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев поздравил коллектив редакции и читателей газеты с праздником.

«„Ватаным Татарстан” — это издание, оказавшее большое влияние на татарскую журналистику, литературу, в целом на нашу нацию. Будучи, с одной стороны, официальным изданием, писать основательно, качественно, в то же время оставаться понятным и близким народу, своему читателю, писать доступным языком — это большое дело. Газете уже 105 лет. Смело используя новые приемы, она старается по-новому дойти до читателя», — сказал Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный редактор газеты Гульнара Сабирова напомнила, что газета «Ватаным Татарстан» во все времена являлась посредником между властью и народом.

«Невзирая ни на какие трудности, проблемы газеты и журналы тысячными тиражами каждодневно доходят до читателя. Газета „Ватаным Татарстан” также более 105 лет служит своему читателю. Нынешнее время ставит перед нами новые требования, задачи. Мы задачи достойно выполняем. Газета „Ватаным Татарстан” всегда была посредником между властью и народом. Мы работаем с понимаем того, что необходимо власти и чего хотят люди», — сказала главный редактор издания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Редакцию также поздравил председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. «Читателей у газеты „Ватаным Татарстан” много, желаю им успехов и процветания», — обратился он к участникам торжества.

На юбилейном вечере были вручены государственные награды сотрудникам редакции. Коллектив редакции «Ватаным Татарстан» удостоился благодарности Раиса Республики Татарстан. Редактор отдела Фания Ахметзянова награждена медалью «За доблестный труд», заместитель главного редактора Габдульбар Ризванов удостоен медали «100 лет ТАССР».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Корректор Разина Саляхиева, редактор отдела Зухра Садыкова и веб-редактор Гульнара Гиниятуллина удостоились благодарностей Кабинета Министров Республики Татарстан. Корректор Фания Фаизова и фотокорреспондент Ильдар Мухаметзянов награждены благодарственными письмами Председателя Государственного Совета Республики Татарстан. Веб-редактору Лиане Мардановой вручена грамота Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа».

Руководитель исполкома Балтасинского района РТ Айдар Хайрутдинов выразил благодарность изданию за освещение жизни села. «Вы проводите турнир по национальной борьбе корэш имени Мусы Джалиля. Пусть эта традиция продолжится. Несмотря на трудности, нельзя останавливать развитие этого национального вида спорта, борьба корэш — это достояние нашего народа», — сказал Айдар Хайрутдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Газету также поздравили артисты эстрады и театра.