Айдар Салимгараев: Нужны системные решения обучения журналистов новым компетенциям

Татарстану необходимы системные решения для подготовки сотрудников СМИ и пресс-служб с учетом меняющихся требований в профессии. Ряд проектов для этого уже реализуются, сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства.

«Первый шаг, который мы сделали: создали Медиашколу для городских и районных изданий. Это был вынужденный шаг, учитывая существующее положение по восполнению дефицита кадров выпускниками вузов. Не секрет – уровень зарплаты и условия труда на местах пока далеки от престижного. Хотя за последние годы, благодаря поддержке Президента республики, ситуация стала значительно лучше, чем в любом другом регионе страны», – сказал Салимгараев.

По его словам, вторым крупным проектом при поддержке Рустама Минниханова, стало создание первой в России образовательной площадки АНО «Диалог», которая позволила сформировать обучающие программы для пресс-служб, руководителей и журналистов. До сих пор она остается единственной в своем роде в России.

«В этом году мы реализовали совместный обучающий проект по сторителлингу с “Репортерами России”. Уровень преподавателей – руководители ведущих изданий страны. Проект действует на постоянной основе. Особые отношения с Мастерской новых медиа. Ни один регион в стране не участвует настолько масштабно в его обучающих программах, как мы», – отметил Салимгараев.

Вместе с тем, руководитель ведомства отметил, что всё озвученное – лишь фрагментарные проекты.

«Нужны системные решения дополнительного образования с новыми компетенциями. В этом вопросе мы очень сильно рассчитываем на взаимодействие с Приволжским федеральным университетом. Тем более есть позитивная практика. Сегодня есть большая совместная программа по национальной журналистике. За это отдельная благодарность ректору университета Ленару Ринатовичу Сафину и директору института филологии и межкультурной коммуникации Радифу Рифкатовичу Замалетдинову.

Есть большой запрос на месячные, двухнедельные курсы по дополнительному профессиональному образованию. Мы будем работать над этим», – подчеркнул Салимгараев.