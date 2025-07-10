Айдар Салимгараев: Наши детские журналы – больше, чем просто бумажные издания

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

На Фестивальном бульваре в Казани редакция журнала «Сабантуй» организовала для детей «Праздник детства с журналом "Сабантуй"» – «"Сабантуй"лы балачак бәйрәме». Гостей праздника поприветствовал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Наши журналы для детей – "Сабантуй", "Салават күпере" – это не просто выходящие на бумаге классические издания. Эти журналы поддерживают тесную связь с родителями, детьми, реализуют вместе проекты, ведут большую работу по воспитанию детей в русле национальных традиций», – сказал он и поздравил всех с праздником.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Перед участниками также выступил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Журналу "Сабантуй" в этом году 101 год, а "Салават күпере" отметит свое 35-летие. Летом по инициативе Айдара Саитгараевича у нас будет много различных мероприятий, праздников, первый – вот этот Сабантуй. Впереди нас еще ждут множество интересных событий. Всех с праздником!» – сказал он.

Руководитель филиала журнала «Салават күпере» Зиннур Хуснияр напомнил, что журнал уникальный, как и сам праздник Сабантуй.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

«Такого журнала, как "Сабантуй", больше нет в мире, он единственный. Праздник Сабантуй тоже единственный, уникальный. У журнала "Сабантуй" большая история, ранее он выходил как газета "Яшь ленинчы" ("Юный ленинец"). В ней печатались Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Сибгат Хаким, Хасан Туфан, Ильдар Юзиев. Наше поколение тоже воспитано этим журналом. За 101 год сколько поколений татарских детей воспитал, дал знания, поэтому я журнал "Сабантуй" называю святым», – поделился писатель.

В первой части праздника прошла церемония награждения победителей конкурса чтецов «Сабантуй турында сөйлим» («Рассказываю о Сабантуе»), объявленного журналом «Сабантуй». Согласно положению конкурса, были определены по три победителя в трех возрастных категориях.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Главный редактор журнала «Сабантуй» Руфия Мухутдинова рассказала о конкурсе.

«В течение года мы проводим различные состязания для детей. И вот за месяц мы провели конкурс "Рассказываю о Сабантуе", в котором приняли участие более 60 детей. Поступившие работы мы оценивали вместе с жюри, а сегодня будем награждать победителей. Мы выражаем огромную благодарность каждому участнику, их родителям», – сказала она.

Во второй части праздника ребят ждали национальные игры, песни, танцы, лотерея, книжная ярмарка, аквагрим, мастер-классы от мастерской «Балама».

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

В течение всего праздника ребята, которые в 2025 году появились на обложке журнала «Сабантуй», представили гостям свои музыкальные номера. Среди них были группа «Бахетдин», Аделина Мифтахова, Амирхан Мубаракшин, вокальный ансамбль «Аллюки» центра искусств «Шарм».

Специальными гостями праздника стали группа «СалаваТік», Казанская детская филармония и известная певица Гульназ Гафурова, танцевальный ансамбль «Мирас».

Фируза Гиниятова