Айдар Салимгараев: Молодежные медиа не только дают контент, но и работают с аудиторией

В Татарстане ведется большая работа по национальному воспитанию подрастающего поколения и в целом по формированию патриотизма. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Сегодня большую работу мы запустили в этом направлении совместно с Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан», — заметил Салимгараев, выступая на заседании коллегии ведомства.

«Совершенствуются технические ресурсы редакций детско-юношеских изданий, производящих актуальный, востребованный в целевых аудиториях контент. Предпринимаются меры по обеспечению их большей доступности: на детские, юношеские и подростковые издания подписаны практически все образовательные учреждения республики», — привел он ряд примеров.

По его словам, увеличиваются охваты аудитории молодежных СМИ, в том числе телеканала «ШАЯН ТВ», который усилил оффлайн-активность.

«Таким образом, молодежные медиа не только производят контент, но и активно взаимодействуют с аудиторией в различных форматах, укрепляют двустороннюю связь с ней», — подчеркнул Салимгараев.