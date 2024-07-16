Айдар Салимгараев: «Медиа-Питрау» укрепляет дружбу между народами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, в парке отдыха у здания «Татмедиа», состоялся «Медиа-Питрау». Праздник кряшен прошел с участием медиаорганизаций, жителей и гостей города.

Как отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, подобные события демонстрируют единство нашего народа, показывают, как важно относиться друг к другу с любовью и пониманием.

«Получился большой и красивый праздник, и народ с удовольствием его празднует. Наряду с другими летними праздниками "Медиа-Питрау" укрепляет дружбу между народами», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Медиа-Питрау» проходит уже в третий раз. В его организации большую роль сыграла диаспора кряшен и кряшенская газета «Туганайлар». Уже 22 года сотрудники издания объезжают кряшенские деревни и рассказывают о жизни, культуре и проблемах своего народа. Эта культура сохранилась в деревнях, однако в городе этническим кряшенам сложно не потерять связь своими корнями, призналась главный редактор «Туганайлар» Юлия Губина.

«Этнической культуре очень сложно в городе. На таких праздниках городские кряшены могут рассказать о своих праздниках и традициях», – рассказала она.

Праздничный концерт начался в полдень и продлится всего несколько часов, однако настоящий «Питрау» проходит неделю, заметила руководитель исполнительного комитета Общественной организации кряшен РТ Людмила Белоусова. День, в который отмечается в республике традиционный праздник «Питрау», считается заключительным днем праздничной недели.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я прихожу на "Медиа-Питрау" каждый год. Таких праздников раньше не было – это новый и современный формат. Долгих ему лет!» – пожелала организаторам «Медиа-Питрау» Белоусова.

В мероприятии приняла участие и победительница республиканского конкурса красоты «Кряшен чибяр» Светлана Иванова.

«Праздник "Медиа-Питрау" направлен на то, чтобы поддержать молодежь, привлечь людей к нашей культуре, показать красоту кряшенского народа», – заявила она.

Помимо гостей из других районов Татарстана и городов России, на праздник также пришли участники «Летнего университета». Одна из его участниц, казахстанская студентка Айдана, рассказала, что ничего подобного у себя на родине она не видела.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне очень нравится, что он проводится только на родном языке. Из народных праздников в Татарстане я была только на Сабантуе, который проводили в Деревне универсиады. У нас в Казахстане такого нет», – поделилась Айдана.

С импровизированной сцены для гостей пели и танцевали Римма Никитина, Алина Давыдова, Александр Игнатьев, Оксана Дмитриева, народный ансамбль «Бэрмэнчек», дуэт Ивана Пугачева и Амелии Феофановой и кряшенский ансамбль «Казансу».